Какие отрасли интересуют китайских инвесторов в Украине

В мае текущего года Китай посетила украинская правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Украины Степаном Кубивым. По итогам визита он отметил интерес китайцев к украинским АПК, энергетике, инфраструктуре и машиностроению.

Ранее Советник по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в Украине Лю Цзюнь заявил, что Китай уже вложил в украинские облигации $7 млрд и ставит перед собой задачу "активизировать в полной мере эту огромную сумму денег, чтобы оживить сельскохозяйственную, энергетическую, инфраструктуру, а также другие сферы экономики, которые в этом нуждаются".

Delo.UA решило разобраться, в каких секторах экономики Украины есть интересы у компаний из Китая.

Переработка мусора

Наверное, самая животрепещущая тема на сегодняшний день — это проблема с утилизацией и вывозом бытовых отходов из Львова. В разгар "мусорного" скандала во Львове китайская компания China Everbright International Limited выступила с предложением строительства в Украине заводов по переработке твердых бытовых отходов, предприятия которой уже работают в Польше, Германии и Вьетнаме. Представители Госэнергоэффективности в настоящее время обсуждают с руководством China Everbright варианты сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее о намерении построить завод по переработке мусора в Червонограде Львовской области заявила китайская корпорация Grandblue Environment Co., Ltd. Как сообщили в Львовской ОГА, мощность предприятия должна составить до 320 тонн отходов в сутки. Проект находится на стадии начальной разработки, которая продлится около полугода. После этого стороны должны согласовать всю документацию и приступить к строительству.

Сеть мобильной широкополосной мультимедийной связи 4 поколения

Украинский телекоммуникационный оператор "Просат" создает сеть мобильной широкополосной мультимедийной связи 4 поколения национального масштаба на базе технологий McWiLL компании Xinwei Group. Уже установлено 150 базовых станций, которые покрыли связью Киев и значительную территорию от Харькова до Мариуполя, "полоса" покрытия проходит через 4 восточные области Украины. А в ближайший год планируется сделать рывок и установить по всей территории страны более 2 тыс. базовых станций, обеспечивающих высокоскоростное интернет покрытие. Базовые станции уже растаможены и завезены на территорию Украины.

Отметим, что это единственная китайская компания, технологии которой, по признанию Международного союза электросвязи (ITU), соответствуют международным коммуникационным стандартам. Оборудование и технологии Xinwei Group уже работают в более чем 30 странах мира.

Садоводство

В феврале ассоциация "Укрсадпром" и государственная китайская компания China Haisum Engineering Co, Ltd подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает выделение китайской стороной $515 млн инвестиций на украинские проекты по садоводству.

В частности, речь идет о плодопереработке, строительстве фруктохранилищ, трех производственно-логистических комплексов и внедрении системы орошения на 35 тыс. га. Осваивать инвестиции собираются на территории 16 областей.

Производство и модернизация локомотивов

Китайская железнодорожная корпорация China Railway International Group рассматривает возможность инвестирования в производство и модернизацию электровозов на мощностях ПАО "Укрзализныця" (УЗ), сообщил Степан Кубив. Летом в Украину должна приехать китайская делегация, целью визита которой будет проведение аудита и обсуждение механизмов финансирования. Другие детали, в том числе и объемы инвестиций, пока не разглашаются.

Известно, что УЗ уже достаточно давно вынашивает идею обновления тягового подвижного состава. Даже были подписаны меморандумы с крупнейшими мировыми производителями тепловозов и электровозов. Но в марте текущего года председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун сообщил, что из-за ограниченных финансовых возможностей УЗ реализует стратегию глубокой модернизации тягового подвижного состава.

Тогда он отметил, что ведущий китайский производитель подвижного железнодорожного состава, компания CRRC, готова и на такой вариант сотрудничества.

"Мы исходим из реалий УЗ. Прежде всего — наших финансовых возможностей. Делаем ставку на глубокую модернизацию тепловозов, некий upgrade парка. Новые двигатели, узлы, компоненты — высокая эффективность, экономия топлива и смазки... Об этом откровенно сказали коллегам из CRRC. Мы также считаем, что китайская сторона найдет приемлемые для себя варианты участия в реализации нашей стратегии модернизации локомотивного парка УЗ", — написал Балчун на своей странице в Facebook.

Метро на Троещину

Еще одним крупным проектом China Railway (совместно с China Pacific Construction Group) в Украине должно стать строительство четвертой ветки столичного метрополитена на Троещину. Соответствующий меморандум с китайской стороной КГГА подписала в мае. Согласно предварительным договоренностям, консорциум китайских компаний предоставит 85% необходимого финансирования и выступит управляющим партнером проекта, еще 15% должны оплатить местные власти. Эксперты оценивают стоимость строительства в $2 млрд.

Авиастроение

Украинский производитель авиадвигателей "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd начали строительство завода по производству и обслуживанию авиадвигателей в городе Чунцин, КНР. Как сообщил Delo.UA глава набсовета "Мотор Сич" Анатолий Малыш, начало поэтапного ввода предприятия в эксплуатацию запланировано на 2018 год. Он добавил, что протокол о намерениях подписан по ряду двигателей, из которого будет выбираться номенклатура для производства на лицензионной основе. Ранее речь шла о возможности лицензионного производства, в частности, вертолетных двигателей Д-136, МС-500В и ТВ3-117ВМА-СБМ1В, двигателей для самолетов общего назначения АИ-450С, а также турбореактивных Д436-148ФМ и Д-18Т.

Не только инвестор

Примечательно, что из Китая не только идут инвестиции, компании из Поднебесной становятся подрядчиками в крупных проектах, выполняемых за украинский счет. Так, в мае 2017 года Администрация морских портов Украины (АМПУ) заключила контракт с компанией China Harbour Engineering Company Ltd на проведение дноуглубления в морском порту Южный. Проект стоимостью более 1 млрд грн должен быть завершен до марта 2018 года.

Эта же компания займется выполнением еще одного крупного заказа АМПУ — "Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта "Южный" (строительно-монтажные работы)" стоимостью более 500 млн грн. Примечательно, что китайцы будут выполнять работы вместо бельгийской компании Novadeal LTD, которая стала победителем тендера и предоставила необходимый перечень документов для завершения конкурсной процедуры.

Китайский интерес в мире

Отметим, что Украина далеко не единственная страна, где у Китая есть свой инвестиционный интерес. Поднебесная занимает второе место в мире по объему денежных потоков (после США), а по итогам 2015 году китайские прямые иностранные инвестиции впервые превзошли привлечение иностранных инвестиций, и Китай превратился в страну-экспортера капитала.

При этом именно трансграничные слияния и поглощения стали основной формой зарубежных инвестиций для китайского бизнеса. Начиная с 2006 года, число транснациональных закупок и поглощений китайскими предприятиями резко повысилось, в 2015 году был поставлен новый исторический рекорд — 498 случаев.

И если раньше целью зарубежных покупок Китая было обеспечение страны сырьем, то в последние несколько лет этот фокус сместился в пользу приобретения известных брендов и компаний в высокотехнологических отраслях. Среди самых знаковых сделок следует вспомнить покупку компанией Geely автогиганта Volvo, инвестиции в американские авиакосмические корпорации и немецкие промышленные производства, в частности, компанию KUKA — наиболее инновационная инжиниринговая компания Германии.

В основном зарубежные инвестиции китайских предприятий сосредоточены в Азии, Европе и Северной Америке. Так, только в 2016 году экспорт прямых китайских инвестиций в Северную Америку и Европу составил $94 млрд.

В своих инвестициях за рубеж Китай действует по отработанной схеме — сначала в страну заходят государственные инвестиции, а затем уже подтягивается частный бизнес. А это значит, что в будущем Украина может рассчитывать и на капитал крупных китайских компаний, заинтересованных развивать промышленные и инфраструктурные проекты в Восточной Европе.