Какие товары и услуги дорожали в январе

11 февраля 2017, 09:28
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За месяц больше всего подорожали овощи, услуги дошкольного и начального образования, а также автомобильный пассажирский транспорт

Какие товары и услуги дорожали в январе | Экономика | Дело Увеличить картинку

В январе 2017-го цены на товары и услуги выросли на 1,1%. В свою очередь, за год цены выросли на 12,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В Нацбанке отмечают, что динамика цен в январе была близкой к прогнозной траектории годовой потребительской инфляции, и в дальнейшем регулятор ожидает замедления инфляции до 9,1% к концу 2017 года.

В НБУ подчеркивают, что ускорение роста цен имело место из-за увеличения производственных затрат, роста мировых цен на сырье, в том числе на нефть и пищевые продукты, а также из-за ослабления гривны в конце 2016-го и начале 2017-го.

Согласно данным Госстата, среди товаров в январе больше всего подорожали овощи — на 14,5%, фрукты — на 3,9% и молоко — на 3,3%. Среди услуг же за месяц больше всего в цене выросли дошкольное и начальное образование — 8,8% и услуги автомобильный пассажирского транспорта — на 4,5%.

В Нацбанке поясняют, что рост цен на молоко ускорился из-за увеличения закупочных цен на фоне активного экспорта. Также ускорился рост цен на мясо (кроме курятины) из-за увеличения производственных затрат и повышения спроса со стороны переработчиков на фоне сокращения поголовья. Зато годовые темпы роста цен на продукцию птицеводства не изменились, а на отдельные товары (например, яйца) даже снизились, отмечают в НБУ.

За год же больше всего выросли цены на услуги ЖКХ — на 46,6%, табачные изделия — на 29,9%, масло — на 29%, топлива и масла — на 24,5%, молоко — на 23,8%, дошкольное и начальное образование — 22%, алкогольные напитки — на 21,6%.

По материалам: "Дело"
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Теги: цены , инфляция , госстат , овощи , фрукты , молоко , образование , транспорт

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Какие товары и услуги дорожали в январе | Экономика | Дело
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