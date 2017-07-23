Какие возможности дает новое мобильное приложение для абитуриентов

В Министерстве образования и науки Украины заявили о запуске стартовой версии мобильного приложения "Личный электронный кабинет поступающего". С его помощью абитуриенты могут отслеживать статус своих заявлений и результаты конкурсов на мобильных телефонах и планшетах.

"Сервис доступен для пользователей операционной системы Android, однако также начата регистрация приложения в App Store. Чтобы воспользоваться приложением, поступающему необходимо ввести логин и пароль личного электронного кабинета… В настоящее время длится работа над усовершенствованием сервиса", — говорится в сообщении.

Основные функции приложения:

информирование о поданных заявках на конкурсные предложения;

отображение статуса заявки в реальном времени;

информация о конкурсных предложениях: список дисциплин и информация о приемной комиссии;

информирование о результатах конкурса.

При этом через мобильное приложение нельзя: