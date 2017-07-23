Какие возможности дает новое мобильное приложение для абитуриентов

23 июля 2017, 14:12
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Минобразования Украины запустило личный электронный кабинет абитуриента в мобильном приложении. Пока только для Android

Какие возможности дает новое мобильное приложение для абитуриентов | Общество | Дело Увеличить картинку

В Министерстве образования и науки Украины заявили о запуске стартовой версии мобильного приложения "Личный электронный кабинет поступающего". С его помощью абитуриенты могут отслеживать статус своих заявлений и результаты конкурсов на мобильных телефонах и планшетах.

"Сервис доступен для пользователей операционной системы Android, однако также начата регистрация приложения в App Store. Чтобы воспользоваться приложением, поступающему необходимо ввести логин и пароль личного электронного кабинета… В настоящее время длится работа над усовершенствованием сервиса", — говорится в сообщении.

Основные функции приложения:

  • информирование о поданных заявках на конкурсные предложения;
  • отображение статуса заявки в реальном времени;
  • информация о конкурсных предложениях: список дисциплин и информация о приемной комиссии;
  • информирование о результатах конкурса.

При этом через мобильное приложение нельзя:

  • внести изменения в поданные заявления на вступление;
  • подавать в онлайн-режиме заявления;
  • сдавать вступительные экзамены;
  • не дает преимуществ на участие в конкурсе при поступлении на то или другое конкурсное предложение.

По материалам: "Дело"
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Теги: минобразования , вузы , абитуриент , мобильное приложение , технологии

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Какие возможности дает новое мобильное приложение для абитуриентов | Общество | Дело
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