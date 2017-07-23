Какие возможности дает новое мобильное приложение для абитуриентов

"Сервис доступен для пользователей операционной системы Android, однако также начата регистрация приложения в App Store. Чтобы воспользоваться приложением, поступающему необходимо ввести логин и пароль личного электронного кабинета… В настоящее время длится работа над усовершенствованием сервиса", — говорится в сообщении.
Основные функции приложения:
- информирование о поданных заявках на конкурсные предложения;
- отображение статуса заявки в реальном времени;
- информация о конкурсных предложениях: список дисциплин и информация о приемной комиссии;
- информирование о результатах конкурса.
При этом через мобильное приложение нельзя:
- внести изменения в поданные заявления на вступление;
- подавать в онлайн-режиме заявления;
- сдавать вступительные экзамены;
- не дает преимуществ на участие в конкурсе при поступлении на то или другое конкурсное предложение.