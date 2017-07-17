Какую пенсионную реформу одобрила Верховная Рада и к чему готовиться украинцам

В конце прошлой неделе парламент поддержал в первом чтении пенсионную реформу Кабинета министров (законопроект № 6614). Отстаивать правительственный документ (ведь депутаты подали целых пять альтернативных проектов) прибыл не только министр социальной политики Андрей Рева, но и сам глава Кабмина Владимир Гройсман.

Премьер-министр заявил, что правительственный законопроект позволит "ликвидировать дефицит Пенсионного фонда", который сегодня не дает поднять выплаты пенсионерам, сделать индексацию пенсий системной, а также отменить их налогообложение.

Министр Адрей Рева, в свою очередь, пообещал, что ко второму чтению вместе с депутатами изучит и учтет все "конструктивные предложения". По словам членов правительства, и Международный валютный фонд, и Всемирный банк одобрили финальную версию проекта реформы авторства Кабмина.

Ждать ли накопительного уровня

Правительство обещало комплексную реформу пенсионной системы. Но тот документ, который внесли в парламент, некоторые эксперты назвали лишь "залатыванием дыр" на первом уровне пенсионной системы, т. н. солидарной системе. И такое определение выглядит весьма справедливым, ведь большинство норм касается именно первого уровня. О запуске второго уровня пенсионной системы — накопительной системы (когда часть взносов накапливается на индивидуальных накопительных счетах граждан), которую так ждут эксперты, речи вообще пока не идет.

Продумывая пенсионную реформу правительство, очевидно, исходило из того, где взять средства на запуск накопительной системы, особенно с учетом дефицита пенсионного фонда в 140 млрд грн. Альтернатив было несколько. Один из вариантов — выделять 3-6% из 22% ЕСВ, которые сегодня платят за каждого застрахованного сотрудника, на обязательные накопления. Но тогда нагрузка на бюджет станет еще существенней. С другой стороны, можно было повысить ставку ЕСВ на те же 3-6% проценты. Но на это правительство пойти не могло, ведь инициатива встретила бы сопротивление со стороны работодателей, да и, вероятно, привела бы к еще большей тенизации занятости.

Потому правительство предложило "двигаться шаг за шагом": сначала ликвидировать дефицит пенсионного фонда, а лишь потом запускать обязательную накопительную систему. Эксперты, в свою очередь, убеждены в безальтернативной необходимости запуска второго уровня. "Если условием для внедрения накопительной системы поставить бездефицитность Пенсионного фонда, можно отложить внедрение еще на десятилетия", — считает президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак.

К тому же движение в сторону бездефицитности пока "пощупать" не удается. Кабмин не публикует свои расчеты по доходам и расходам Пенсионного фонда на ближайшие годы. Да и согласно бюджетной резолюции на 2018-2020 года правительство в течение следующих трех лет намерено из бюджета дотировать Пенсионный фонд на таком же уровне, что и в текущем году, выделяя ежегодно по 140 млрд грн. И это несмотря на то, что ресурс для сокращения дефицита есть уже сегодня. Ведь после повышения минимальной зарплаты за последние полгода поступления от ЕСВ увеличились на 35%. Но этот дополнительный ресурс правительство направит на обещанное Гройсманом "осовременивание" пенсий.

"Осовременивание", пересчет и индексация: что будут менять

И премьер, и министр социальной политики первым результатом реформы обещали повышение пенсий с 1 октября этого года. Такого эффекта в правительстве предлагают достичь, изменив показатель средней зарплаты в стране для расчета пенсии.

Согласно законодательству в Украине выплаты зависят не только от стажа и размера зарплаты, из которой делались взносы, но и от показателя средней зарплаты в стране. Украинцы, которые выходили на пенсию до 2007 года, к примеру, получали выплаты, размер которых рассчитывался исходя из средней зарплаты в стране на уровне 1 198 грн. Граждане, кто вышел на пенсию в 2017 году, получают выплаты рассчитанные из средней зарплаты за 2014-2016 года, а это 3 764 грн.

Правительство предлагает провести "осовременивание" следующим образом: с октября начать всем рассчитывать размер выплат исходя из показателя средней зарплаты в 3 764 грн. Согласно расчетам правительства 5,6 млн гражданам (60,8% от общего количества) увеличат выплаты на сумму от 100 до 1000 грн и даже больше, а средний размер повышения составит 692,17 грн на месяц. На такое увеличение выплат уже в текущем году потратят свыше 11 млрд грн, а в следующем — еще 30 млрд грн. Эти расходы профинансируют за счет роста поступлений ЕСВ.

На этом изменения в формуле расчета пенсионных выплат не заканчиваются. Правительство предлагает со следующего года изменить еще один показатель — величину оценки одного года страхового стажа. Раньше законодательство устанавливало этот коэффициент на уровне 1,35%, правительство намерено с нового года уменьшить его до 1%. Это, соответственно, уменьшит размер выплат для украинцев, которые будут выходить на пенсию после 2018-го.

Андрей Рева уверяет, что после понижения ставки ЕСВ с 38% до 22%, правительство обязано уменьшить и коэффициент стажа, иначе Пенсионный фонд придется дотировать из бюджета. Тем не менее многие эксперты раскритиковали реформу правительства, в частности, за эту норму. Уменьшение этого показателя приведет к уменьшению размера пенсии практически на 30%, считает генеральный директор Украинской федерации страхования, эксперт Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова. Поскольку уменьшенный показатель будут использовать при "осовременивании" пенсий, повышения выплат не получат практически 5 млн украинцев, уверенна эксперт. А сумма выплат для некоторых пенсионеров (в основном для тех, чьи пенсии рассчитывались исходя из средней зарплаты не намного меньше 3 764 грн) и вовсе уменьшится. Потому для этих пенсионеров, отмечает Третьякова, правительство будет обязано установить доплату к пенсии.

Кроме того, в своем законопроекте правительство закладывает правила индексации выплат. Ранее назначенные пенсии ежегодно будут повышаться на 50% от показателя роста средней зарплаты и инфляции за три года. Автоматическая индексация начнется лишь с 2020 года, а до этого она будет происходить по решению Кабмина.

Как будут поднимать страховой стаж?

Одной из ключевых норм правительственного законопроекта является предложение уже со следующего года повысить необходимый страховой стаж (период уплаты страховых взносов) для выхода на пенсию с 15 до 25 лет. Требования к стажу будут одинаковыми для женщин и для мужчин, а также они будут увеличиваться ежегодно на один год в течение 10 лет. То есть, чтобы выйти на пенсию в 2019-м понадобиться уже 26 лет стажа, а в 2020-м — 27 лет и так до 2028 года, когда для выхода на пенсию потребуется 35 лет страхового стажа.

Вместе с тем правительство предлагает ввести так называемый "гибкий" пенсионный возраст в зависимости от страхового стажа. Украинцы, чей стаж в 2018 году будет составлять от 15 до 25 лет, смогут выйти на пенсию в 63 года. А с 2019-го со стажем не более 15 лет придется работать до 65 лет. Если же стаж меньше, чем предусматривает законопроект, размер пенсии устанавливается пропорционально.

Правительство таким образом смогло "хакнуть" систему и фактически поднять пенсионный возраст без поднятия пенсионного возраста. "Как прогнозирует Кабмин, в 2018 году выйдут на пенсию 70% граждан, которые достигли 60 лет, в 2028 году — 55% таких лиц, 40% граждан, которые достигли 63 лет, и 5% граждан, которые достигли 65 лет", — отмечает Галина Третьякова.

Важно отметить, что по состоянию на конец 2016 года среди пенсионеров лишь 8,8% граждан имели стаж менее 25 лет. "Но в следующие годы на пенсию будут претендовать поколения, что вышли на рынок труда после 1990 года. Многие из них длительное время работали в теневом секторе экономики или за границей", — обращает внимание эксперт.

Правительство также предусмотрело возможность "покупки" нескольких лет стажа для тех, кому их будет не хватать. Стоимость одного года стажа обойдется в 16 896 грн, в двух — в 25 344 грн.

Останутся ли льготы?

Кабмин предлагает отменить специальные пенсии для госслужащих, ученых, судей, депутатов, дипломатов и прокуроров. Эти категории переведут на общую систему начисления выплат. Единственное исключение — военнослужащие.

С другой же стороны, правительство предоставляет право на льготный выход представителям профессий с вредными и тяжелыми условиями труда. Речь идет, в частности, о работающих в шахтах и рудниках, сотрудниках, которые занимаются строительством и реконструкцией метрополитенов и подземных каналов, о машинистах, грузчиках, дробильщиках, которые работают в рудной промышленности и металлургии. Они могут выходить на пенсию по достижению 50 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин (из них, по крайней мере, 10 лет на тяжелых работах) и не менее 20 лет стажа для женщин (из них 7 лет 6 месяцев на таких должностях).

Законопроект также предусматривает ряд послаблений по выходу на пенсию для трактористов-машинистов, которые работают в сельском хозяйстве; женщинам, которые работают трактористами-машинистами, машинистами строительных и грузовых машин; дояркам, работницам текстильного производства, водителям городского транспорта. Кроме того, правительство предусмотрело ранний выход на пенсию для граждан с особенными потребностями, для женщин, родивших пятеро и больше детей, для военнослужащих.

Эти категории будут вправе выходить досрочно на пенсию за пять — десять лет до наступления пенсионного возраста. Но в таком случае правительство устанавливает, что выплаты будут совершаться за счет госбюджета, а не Пенсионного фонда.