Каждое седьмое дело НАБУ касается коррупции на госпредприятиях

18 апреля 2017, 15:17
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НАБУ во вторую годовщину создания отрапортовало о своей работе. Всего расследуется 319 дел, а совокупный размер предмета расследований составляет более 85 млрд грн

Увеличить картинку Директор НАБУ Артем Сытник

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по состоянию на конец марта 2017 года расследовали 319 уголовных производств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Всего детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным производствам (по состоянию на 31.03.2017). Совокупный размер предмета расследуемых преступлений превышает 85 млрд гривен", — сказано в сообщении.

Как отмечается, 49 производств касаются коррупции на 35 госпредприятиях, 15 из которых по размерам активов входят в ТОП-100 госкомпаний по версии Министерства экономического развития и торговли.

По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям коррупционными нарушениями, превышают 20 млрд гривен.

По состоянию на начало апреля 2017 года о подозрении в нанесении ущерба госпредприятиям сообщено 78 лицам. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена.

Кроме того, детективы НАБУ и прокуроры САП направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности госкомпаний, обвинительные акты составлены в отношении 41 лица.

Отмечается, что благодаря работе НАБУ в 2016 году на счета госкомпаний возвращено 116 млн грн, при этом хищение еще почти полмиллиарда гривен удалось предотвратить.

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Теги: антикоррупционное бюро , коррупция

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