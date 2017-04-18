Каждое седьмое дело НАБУ касается коррупции на госпредприятиях

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по состоянию на конец марта 2017 года расследовали 319 уголовных производств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Всего детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным производствам (по состоянию на 31.03.2017). Совокупный размер предмета расследуемых преступлений превышает 85 млрд гривен", — сказано в сообщении.

Как отмечается, 49 производств касаются коррупции на 35 госпредприятиях, 15 из которых по размерам активов входят в ТОП-100 госкомпаний по версии Министерства экономического развития и торговли.

По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям коррупционными нарушениями, превышают 20 млрд гривен.

По состоянию на начало апреля 2017 года о подозрении в нанесении ущерба госпредприятиям сообщено 78 лицам. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена.

Кроме того, детективы НАБУ и прокуроры САП направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности госкомпаний, обвинительные акты составлены в отношении 41 лица.

Отмечается, что благодаря работе НАБУ в 2016 году на счета госкомпаний возвращено 116 млн грн, при этом хищение еще почти полмиллиарда гривен удалось предотвратить.