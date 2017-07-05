Каждый десятый переселенец переехал в Киев

05 июля 2017, 12:40
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В столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник

Увеличить картинку Фото: Таисии Стеценко

"Сегодня в столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц. Это самый высокий показатель среди всех городов Украины", — сказал Николай Поворозник во время круглого стола "Долгосрочные решения и социальное жилье для ВПЛ: международный опыт и украинская практика" в среду в Киеве.

Как передает пресс-служба КГГА, 77,8 тыс. внутренне перемещенных лиц получают льготы, 19 тыс. — пенсионное обеспечение.

Замглавы КГГА указал на проблему обеспечения переселенцев жильем. "Если у нас более-менее получается решить вопрос медицины и образования, обеспечение дошкольными учреждениями детей, то, конечно, наибольшей проблемой является обеспечение жильем людей, которые приехали в город Киев", — добавил Поворозник.

Напомним, Минсоцполитики по состоянию на 19 июня 2017 года поставило на учет 1 млн 586 тыс. 709 вынужденных переселенцев или 1 млн 276 тыс. 743 семьи из временно оккупированных Россией Крыма и Донбасса.

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Теги: беженцы , киев

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