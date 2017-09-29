КГГА на аукционе продала здания возле "Новопечерских Липок" за $1 млн

Сегодня в Киеве состоялся аукцион по продаже нежилых зданий общей площадью 1414,9 кв. м, расположенных на Военном проезде в Печерском районе столицы. Здания, которые находились в коммунальной собственности города, продали за 25,6 млн грн, сообщают в КГГА.

Начальная цена объекта составляла 9,8 млн грн. Объект продан с превышением его начальной цены в 2,6 раза, окончательная цена продажи составила 25,6 грн.

При этом земельный участок коммунальной собственности под объектом приватизации отдельно не выделен.

"Согласно условиям продажи вопросы дальнейшего землепользования будет решаться новым владельцем самостоятельно в установленном действующим законодательством порядке", — говорится в сообщении.

Возможно, в КГГА таким образом планируют легализовать продажу 2 га земли в Печерском районе города по цене, намного ниже рыночной.

Кроме проданных зданий, на земельном участке еще остаются нежилые здания коммунальной собственности общей площадью 992,2 кв. м. Сам объект расположен рядом с жилым комплексом "Новопечерские Липки", который возведен на земле коммунальной собственности, переданной в арендное пользование.

Организатором данного аукциона выступала Товарная биржа "Первая универсальная биржа "Украина". По данным СМИ, конкурс по продаже зданий проходил в закрытом режиме. Правда, как утверждают в КГГА, на нем присутствовали съемочные группы телеканалов "1+1" и ТРК "Киев".

Эту информацию в своем Facebook подтвердил глава постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко. По его словам, на аукцион не были допущены все желающие инвесторы, а также ряд журналистов.

"Любопытно, что биржа изменила тактику противостояния инвесторам. Чтобы лишить их судебных перспектив, биржа предлагает инвесторам не регистрироваться для участия в аукционе. Так они помогут бирже создать "отсутствующий спрос". Биржа обещает инвесторам "отработать все в лучшем виде" на повторном аукционе, где можно будет разыграть понижение цены. Доверчивый инвестор следуют этим советам, чтобы обнаружить, что его обманули. В последний день он узнает, что биржа зарегистрировала две фирмы и что аукцион все же будет проходить, но уже без его участия. Впрочем, сегодня биржа впервые не препятствовала депутатам", — написал он.

Как сообщил менеджер компании "Юнитехбуд" Андрей Рыжиков, представители "Первой универсальной биржи "Украина" 26 сентября отказались принять документы компании для регистрации участия в аукционе.

"Сначала нам советовали подождать, потому что, скорее всего, будет повторный аукцион. Но мы решили подать заявку на этот. 26 сентября мы приехали в указанный в объявлении офис биржи с полным пакетом документов для участия в аукционе. Однако наше заявление отказались принимать, аргументируя тем, что конечный срок принятия заявок закончился 25 сентября. Однако в законе четко говорится, что конечный срок принятия заявок на участие в аукционе — три дня до его начала", — отметил он.

Как сообщалось, департамент коммунальной собственности Киевсовета опубликовал в газете "Хрещатик" от 8 сентября 2017 года объявление о проведении аукциона 29 сентября на площадке "Первой универсальной биржи "Украина" по продаже девяти нежилых помещений общей площадью более 1,4 тыс. кв. м на участке в 2 га по ул. Военный проезд, 6 в Печерском районе Киева.