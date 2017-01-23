В КГГА не будут продлевать договор с "Киевэнерго"

23 января 2017, 14:23
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Для разработки нового договора власти Киева намерены привлечь международные организации, в том числе Ernst & Young

В КГГА не будут продлевать договор с Увеличить картинку

Киев не намерен продлевать контракт с ПАО "Киевэнерго" по управлению тепловыми активами города. Об этом в Facebook заявил глава аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

По его мнению, соглашение на управление основными ТЭЦ и теплосетями города, которое заканчивается в ноябре 2017 года, не учитывает позиции киевской общины и ее потребностей.

"Именно поэтому Киевская городская государственная администрация начала подготовку новых условий соглашения на управление. К этой работе привлечены международные организации, в том числе авторитетная Ernst & Young", — сказал Бондаренко.

Он выделяет два возможных варианта решения этого вопроса — путем концессии или прямого муниципального управления.

"Для каждого из этих вариантов разработана четкая дорожная карта. Выбор того или иного зависит от проведения конкурса, предложений, которые город получит от участников. Решение будет приниматься на сессии Киевсовета", — утверждает Бондаренко.

Как известно, в ноябре 2016 года мер Киева Владимир Кличко заявил, что город не намерен продлевать контракт с ПАО "Киевэнерго" по управлению тепловыми активами города.

"И мы рассматриваем возможность или передать все теплосети в муниципальное управление, или привлечь международных операторов (сейчас ведутся такие переговоры), которые могут взять сети в эффективное управление", — отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что основой нового договора должны стать энергоэффективность, модернизация теплового хозяйства, снижение производственных затрат, которые позволят в дальнейшем повлиять на тарифы.

Напомним, "Киевэнерго" — энергоснабжающая компания. Обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям.

Генерация электрической энергии осуществляется на двух теплоэлектроцентралях — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии "Киевэнерго" выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

"ДТЭК" принадлежит 72,4% акций "Киевэнерго". Еще 25%+1 акция компании владеет государство.

По материалам: Дело.UA
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Теги: кгга , киевэнерго 00131305 , отопление , дтэк , жкх

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