Киев потратил на комплекс фонтанов на Русановской набережной 13 млн грн

В пятницу в Киеве на Русановской набережной запустили третью очередь свето-музыкальных фонтанов. Это финальный этап реконструкция всего комплекса из 12 фонтанов. Это крупнейший комплекс фонтанов в столице. Высота струи фонтанов — 30 метров, есть подсветка и музыкальное сопровождение. На строительство третьей очереди потратили 5,6 млн грн. Общая стоимость строительство всего комплекса — 13 млн грн. Об этом рассказал киевский мэр Виталий Кличко в интервью телеканалу "Киев".

Он уточнил, что в городе возобновили работу восемь крупнейших фонтанных комплексов. В частности, Большой и Малый фонтана на Майдане. И Виталий Кличко считает, что "этот свето-музыкальный фонтанный комплекс — один из самых красивых не только в Украине, но и в Европе. И я очень рад, что каждый вечер светомузыкальное шоу там собирает тысячи киевлян и гостей столицы".

Также были на Крещатике открыты фонтаны "Водяной шар", "Основатели Киева" и "Крещатик", два каскадных фонтана на Майдане Незалежности и на Большой Васильковской, 119.