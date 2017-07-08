Киев потратил на комплекс фонтанов на Русановской набережной 13 млн грн

08 июля 2017, 08:57
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Киеве завершили реконструкцию комплекса фонтанов на Русановско й набережной, потратив на это 13 млн грн. Всего в столице возобновили работу восьми крупнейших фонтанных комплексов

Киев потратил на комплекс фонтанов на Русановской набережной 13 млн грн | Киев | Дело Увеличить картинку

В пятницу в Киеве на Русановской набережной запустили третью очередь свето-музыкальных фонтанов. Это финальный этап реконструкция всего комплекса из 12 фонтанов. Это крупнейший комплекс фонтанов в столице. Высота струи фонтанов — 30 метров, есть подсветка и музыкальное сопровождение. На строительство третьей очереди потратили 5,6 млн грн. Общая стоимость строительство всего комплекса — 13 млн грн. Об этом рассказал киевский мэр Виталий Кличко в интервью телеканалу "Киев".

Он уточнил, что в городе возобновили работу восемь крупнейших фонтанных комплексов. В частности, Большой и Малый фонтана на Майдане. И Виталий Кличко считает, что "этот свето-музыкальный фонтанный комплекс — один из самых красивых не только в Украине, но и в Европе. И я очень рад, что каждый вечер светомузыкальное шоу там собирает тысячи киевлян и гостей столицы".

Также были на Крещатике открыты фонтаны "Водяной шар", "Основатели Киева" и "Крещатик", два каскадных фонтана на Майдане Незалежности и на Большой Васильковской, 119.

Раздел: >
Теги: киев , виталий кличко

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Киев потратил на комплекс фонтанов на Русановской набережной 13 млн грн | Киев | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.02
EUR EUR - - 29.7
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.65 11.34
Киевская область 21.76 10.34
Львовская область 21.44 10.62
Читаемые в разделе
Топ-5 самых "теневых" отраслей экономики Украины Топ-5 самых "теневых" отраслей экономики Украины Луценко в комитете продемонстрировал прослушку разговоров нардепа Дейдея Луценко в комитете продемонстрировал прослушку разговоров нардепа Дейдея С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС 1
Все новости
Комментируемые
1 С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС 1 2 К вирусной атаке Petya.A причастны спецслужбы России — заявление СБУ 1 3 Трое людей погибло из-за столкновения авто с пассажирским поездом в Запорожской области 4 Евросоюз изменил правила контроля въезда-выезда для иностранцев 5 Когда завершится следствие по делу о расстрелах на Майдане
Все новости
Видео
 Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
Все видео
Фото
Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.