Киев требует прекратить преследование журналистов в Крыму

"Судилище в деле журналиста Семены продолжается в День свободы прессы! Требуем прекратить преследование журналистов в оккупированном Крыму", — написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Как сообщалось, Крымское управление ФСБ РФ весной 2016 года возбудило в отношении Н.Семены, 1950 г.р., дело по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета). Н.Семене избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Поводом для уголовного преследования стала статья журналиста на сайте "Крым.Реалии" (интернет-проект "Радио Свобода", офис которого находится в Киеве) под заголовком "Блокада — необходимый первый шаг к освобождению Крыма". "Автор публикации сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции", — говорилось в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Сам Н.Семена заявляет, что не согласен с обвинением в том, что в своей статье он якобы осуществил призывы к нарушению территориальной целостности РФ, подчеркнув, что статус Крыма является спорным и обсуждается в мировом масштабе. Суд начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Н.Семены 20 марта. По словам его адвоката Александра Попкова, в деле семь томов и всего семь свидетелей, поэтому его рассмотрение в суде не будет долгим.