Киев закупит 40 низкопольных трамваев

28 апреля 2017, 14:55
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Средняя цена одного трамвая составит 48,65 млн грн

Увеличить картинку Фото 112.ua

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку 40 низкопольных трамваев длиной более 26 метров с ожидаемой стоимостью поставки на уровне 1,946 млрд грн с НДС и сроком полезной эксплуатации не менее 15 лет.

Таким образом, средняя цена одного трамвая составляет 48,65 млн грн.

Согласно тендерной документации на портале ProZorro заявки для участия в тендере принимаются до полудня 29 мая. Начало аукциона запланировано на 4 июля.

Победитель тендера должен будет поставить трамваи до 29 декабря 2017 года с трехлетним гарантийным сроком обслуживания с дня ввода в эксплуатацию. Они должны быть произведены в 2017 году.

В закупаемых трамваях будет 60 или более мест для сидения, а максимальная скорость движения составит не менее 70 км/ч. В загруженном состоянии они должны быть способны разгоняться на горизонтальном участке пути до скорости 45 км/ч меньше чем за 20 секунд. В конструкции будут использоваться прислонно-сдвижные двери вместо наиболее распространенных в киевских трамваях дверей-гармошек.

Автономный ход при снаряженной массе на горизонтальной прямой должен составлять не менее 600 метров.

Директор "Урбан Ист." Антон Яроцкий считает, что данный тендер прописан под польского производителя Pesa. "Если смотреть объективно, кто из производителей в состоянии произвести и поставить 40 трамваев менее чем за 6 месяцев, то это только Pesa, у которой на складе находятся вагоны Fokstrot 71-414, от которых в свое время отказалась Москва", — рассказал Яроцкий.

По его мнению, в технических требованиях прослеживаются характеристики польского трамвая — "ценовой лимит близок к стоимости закупленных ранее Fokstrot 71-414(K) — 48,65 млн грн приобрели вагоны за 43,2 млн грн".

Напомним, в последнее время в Киеве появились трамваи производства Pesa, "Электрон", а также собственного производства.

По материалам: Центр транспортных стратегий
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Теги: киев , госзакупки , тендер , трамвай , транспорт

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