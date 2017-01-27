Киевлянам предлагают реструктуризировать долги за коммуналку на 5 лет

27 января 2017, 12:51
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Жителей Киева призывают до конца марта оформить договора о реструктуризации задолженности за жилкомуслуги

Киевлянам предлагают реструктуризировать долги за коммуналку на 5 лет | Киев | Дело Увеличить картинку

Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" (ЦКС, Киев) предлагает жителям столицы механизм реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на срок до пяти лет без уплаты первого взноса.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации в пятницу, с 1 февраля по 31 марта 2017 года киевляне могут заключить соответствующие договора о реструктуризации задолженности за жилкомуслуги в ЦКС.

Для заключения договора лицам необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в жилищно-эксплуатационной организации, обслуживающей их.

К заявлению необходимо приложить копию паспорта владельца или совладельца квартиры, копию идентификационного кода, копию правоустанавливающих документов на квартиру.

КГГА напоминает, что с 1 августа 2016 года внедрена упрощенная процедура подачи заявления на заключения договора реструктуризации задолженности за жилкомуслуги. Так, заявление на заключение договора может быть подано в бумажном виде через ящики, размещенные сервисных центрах, а также в электронном виде через сайт cks.kiev.ua.

Напомним, по состоянию за ноябрь 2016 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составляла 16 млрд грн

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Теги: жкх , долг , задолженность

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Киевлянам предлагают реструктуризировать долги за коммуналку на 5 лет | Киев | Дело
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