Киевлянам расскажут, как платить за коммуналку

24 января 2017, 16:46
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В январе-феврале 2017 года в КГГА запланировали 7 лекций на тему коммуналки

Киевлянам расскажут, как платить за коммуналку | Киев | Дело Увеличить картинку

Со вторника, 24 января киевлянам начали бесплатно читать лекции о нововведениях в коммунальной сфере. Об этом сообщается на сайте КГГА.

В частности, на лекциях пойдет речь о все больше и больше дорожающих коммунальных услугах и новых платежках.

Расписание занятий:

  • 24.01.17 — Новые "платежки";
  • 25.01.17 — Ненадлежащее предоставление или непредоставление услуг. Акт-претензия. Структура, периодичность и сроки предоставления услуг по содержанию домов и придомовой территории. Тариф "до 20 числа";
  • 31.01.17 — Все, что необходимо знать о холодном водоснабжении;
  • 01.02.17 — Централизованное отопление и горячее водоснабжение;
  • 07.02.17 — Варианты управления домом;
  • 08.02.17 — Энергоэффективные мероприятия;
  • 09.02.17 — Онлайн-коммуналка доступна для всех.

Лекции читают на базе учебного центра "Платформа комфорта" по адресу: ул. Львовская, 57-А. В рамках проекта "Коммунальный ликбез" в общей сложности предусмотрено семь лекций. Сегодня жителям столицы рассказали о новом образце платежки за коммуналку.

Зарегистрироваться для участия в лекциях можно по телефону 591-21-22 или на сайте учебного центра "Платформа комфорта".

Как известно, в январе киевляне получили от КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) обновленные платежки за коммунальные услуги. В них появились новые, но пока еще пустые, графы для счетов за отопление, горячую воду, электроэнергию и газ. По документу все также можно заплатить за холодную воду, водоотвод и обслуживание домов.

В Киевской государственной городской администрации (КГГА) объяснили, что новые платежки ГИВЦ — лишь ознакомительный документ. То, что киевляне его получили, — фальстарт.

"Перед тем как рассылать незнакомый для киевлян формат платежек, нужно было провести соответствующую информационную кампанию и предупредить жителей", — сетует заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, в январе 2017 года "Укрпочта" отказалась принимать платежи от ГИВЦ. По словам главы предприятия Игоря Смелянского, комиссия "Укрпочты" составляла "убыточных 0,5%". Договор между компаниями истекал 31 декабря 2016 года, и это оказалось хорошим поводом для пересмотра размера комиссии. Однако пока стороны договорятся о размерах комиссии, оплатить платежки ГИВЦ можно:

- в отделениях Ощадбанка, ПриватБанка или любого другого банка,

- в 34 точках приема Коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС),

- с помощью онлайн-сервисов на сайте ГИВЦ, ЦКС, в электронных кабинетах поставщиков услуг.

Остальные платежки (отопление, горячая вода, электроэнергия и газ) по-прежнему принимают в "Укрпочте" и любых финансовых учреждениях.

По материалам: Дело.UA
Раздел: >
Теги: жкх , кгга , отопление , питьевая вода , укрпочта 36671234

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Киевлянам расскажут, как платить за коммуналку | Киев | Дело
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