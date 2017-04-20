Киевляне продолжают жаловаться на "благотворительные взносы" в школах

В прошлом году 1 136 киевлян обратились в КГГА относительно работы учебных заведений в столице. Департамент образования и науки, молодежи и спорта госадминистрации рассмотрел их и установил, что 321 обращение касалось нарушения действующего законодательства в части соблюдения равенства прав граждан на получение образования в детсадах и школах (так называемых "благотворительных взносов").

Об этом говорится в сообщении Киевской горгосадминистрации.

Всего, по информации Инспекции учебных заведений Департамента образования и науки, молодежи и спорта, в прошлом году было зарегистрировано обращений на 129 больше, чем в 2015-м.

Чаще всего с заявлениями обращались родители детей — 481 обращения. 121 обращение поступило от педагогов, остальные — от других граждан.

"Каждый факт, приведенный в обращениях, проверяется, и в случае его подтверждения принимаются необходимые управленческие решения вплоть до увольнения должностных лиц", — заверила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.