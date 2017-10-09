Киевские колледжи могут остаться без финансирования

29 учебных заведений учебных заведений Киева I-II категории в следующем году могут остаться без финансирования. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Дмитрий Белоцерковец.

"Единственный регион Украины, которому не предусмотрена необходимая дотация на 2018 год, это Киев. Сумма необходимой дотации 271 млн грн", — сообщил народный депутат.

По его словам, учебные заведения будут переданы на баланс города без передачи финансирования. Это может привести к моментальному их закрытию.

Среди 29 учебных заведений Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, Киевский авиационный колледж, Колледж морского и речного флота, Киевский колледж связи и другие.

Дмитрий Белоцерковец видит два выхода из ситуации:

1) оставить государственное финансирование, что можно предусмотреть другой редакцией бюджетного кодекса и проекта госбюджета;

2) предусмотреть необходимую дотацию в госбюджете 2018 года.

"Необходимое бюджетное предложение мною зарегистрировано, надеюсь на поддержку премьер-министра", — сообщил народный депутат.