Киевские власти пообещали не повышать стоимость проезда в коммунальном транспорте

21 января 2017, 17:30
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В КГГА пообещали, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте Киева не изменятся

Киевские власти пообещали не повышать стоимость проезда в коммунальном транспорте | Киев | Дело Увеличить картинку

Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на гривну больше, однако тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах остаются неизменными.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации, говорится на сайте ведомства.

В частности, в департаменте объяснили — частные перевозчики Киева инициируют увеличение стоимости своих услуг на одну гривну из-за повышения заработной платы водителям и другим работникам транспортных предприятий, что должно произойти в результате роста минимальной зарплаты в Украине.

"Сейчас городские власти совместно со Всемирным банком и ЕБРР завершают разработку новой транспортной схемы столицы, что позволит сделать маршруты общественного транспорта более оптимальными и удобными для жителей.

Кроме того, обновляется парк автобусов, троллейбусов и трамваев — в 2016 году было приобретено более сотни новых единиц подвижного состава муниципального общественного транспорта", — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 21 января подорожает проезд в некоторых маршрутках, в частности, он повысится с пяти гривен до шести.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: общественный транспорт , транспорт , киев , кгга

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Киевские власти пообещали не повышать стоимость проезда в коммунальном транспорте | Киев | Дело
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