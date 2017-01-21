Киевские власти пообещали не повышать стоимость проезда в коммунальном транспорте

Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на гривну больше, однако тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах остаются неизменными.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации, говорится на сайте ведомства.

В частности, в департаменте объяснили — частные перевозчики Киева инициируют увеличение стоимости своих услуг на одну гривну из-за повышения заработной платы водителям и другим работникам транспортных предприятий, что должно произойти в результате роста минимальной зарплаты в Украине.

"Сейчас городские власти совместно со Всемирным банком и ЕБРР завершают разработку новой транспортной схемы столицы, что позволит сделать маршруты общественного транспорта более оптимальными и удобными для жителей.

Кроме того, обновляется парк автобусов, троллейбусов и трамваев — в 2016 году было приобретено более сотни новых единиц подвижного состава муниципального общественного транспорта", — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 21 января подорожает проезд в некоторых маршрутках, в частности, он повысится с пяти гривен до шести.