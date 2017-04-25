Киевский метрополитен проиграл кассацию по долгу в 2 млрд грн — депутат

25 апреля 2017, 17:11
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Высший хозяйственный суд Украины обязал взыскать с коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в пользу ООО "Укррослизинг" 1 млрд 924 млн гривен за поставленные 100 вагонов метро. Об этом сообщает народный депутат Юрий Левченко

Киевский метрополитен проиграл кассацию по долгу в 2 млрд грн — депутат | Киев | Дело Увеличить картинку

Сегодня суд рассматривал кассационную жалобу (№ 910/8397/16) КП "Киевский метрополитен" на постановление Киевского апелляционного хозсуда от 31 января 2017 год по иску "Укррослизинга".

"Несколько часов назад Высший хозяйственный суд Украины вынес решение, которым обязал взыскать с коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в пользу ООО "Укррослизинг" 1 млрд 924 млн гривен за поставленные 100 вагонов метро. Эта сумма состоит из 478 млн основного долга, 255 млн штрафов и 1 млрд 191 млн — коэффициент корректировки согласно изменениям в валютном курсе", — написал Левченко в Facebook.

По его словам, представитель метрополитена прямо отметил, что киевское метро может остановиться уже завтра. К тому же, счета метрополитена арестованы, а исполнительная служба уже выполняет решение апелляционной инстанции.

Левченко отмечает, что в конце 2014 года Киевсовет продлил срок по выплатам за лизинговые услуги 100 вагонов метро в 2015-2018 годах, чем фактически признал все долги и условия договора с учетом курсовой разницы.

Напомним, депутаты Киевсовета 23 марта приняли решение обратиться к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров, СНБО относительно рассмотрения вопроса задолженности метрополитена на заседании СНБО, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.

По информации пресс-службы Киевсовета, в 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о покупке 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010-го по 2013-й годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 млрд грн. По иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро.

По словам депутата Киевсовета Александра Харченко, совет расценивает действия "Укррослизинга", как структуры напрямую аффилированной со страной-агрессором — Российской Федерацией, как направленные на осуществление прямой экономической агрессии против Украины.

По материалам: "Дело"
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Теги: киевский метрополитен , хозяйственный суд

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Киевский метрополитен проиграл кассацию по долгу в 2 млрд грн — депутат | Киев | Дело
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