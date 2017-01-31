Киевский метрополитен смог выйти на прибыль без повышения тарифов на проезд

31 января 2017, 16:10
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В 2016 году столичное метро впервые за 15 лет получило прибыль (76,1 млн грн). При этом в подземке прогнозируют в 2017-м убыток в размере 1 млрд грн

Киевский метрополитен смог выйти на прибыль без повышения тарифов на проезд | Киев | Дело Увеличить картинку

Коммунальное предприятие (КП) "Киевский метрополитен" в 2016 году впервые за последние 15 лет вышло на рентабельную работу и получило 76,1 млн грн чистой прибыли, за которую можно приобрести два новых вагона, сообщается на сайте компании.

"Однако из-за роста стоимости электроэнергии в три раза и увеличения минимальной заработной платы и, соответственно, всех законодательно установленных отчислений, в этом году Киевский метрополитен снова ожидает убыток до 1 млрд грн", — отмечает КП.

В то же время предприятие заявляет, что вопрос изменения тарифа пока не рассматривается, а финансовые показатели в настоящее время находятся на рассмотрении в профильных департаментах Киевской горгосадминистрации.

Компания напоминает, что в 2015 году ей удалось сократить чистый убыток в 4,7 раза — до 119,02 млн грн при росте выручки на 81,4% — до 1 млрд 310,35 млн грн.

"Киевский метрополитен" пока не сообщил данных о выручке в минувшем году, отметив лишь, что объем перевозки пассажиров сократился на 1,1 млн, или на 0,2% — до 484,6 млн.

Согласно данным предприятия, традиционно наиболее востребованной в 2016 году была станция "Лесная" — более 21 млн, тогда как в конце этого списка — станция "Днепр", которая приняла 1 млн пассажиров.

Святошинско-Броварская линия из 18 станций перевезла в 2016 году 201 млн человек, Куреневско-Красноармейская — 169 млн, Сырецко-Печерская — почти 115 млн пассажиров. На двух последних наиболее востребованными в минувшем году были соответственно станция "Минская" (более 16 млн пассажиров) и "Лукьяновская" (более 14 млн), наименее — "Почтовая площадь" (почти 4 млн) и "Красный хутор" (1,6 млн).

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Теги: киевский метрополитен

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Киевский метрополитен смог выйти на прибыль без повышения тарифов на проезд | Киев | Дело
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