На проект реконструкции киевского зоопарка выделили $ 1 млн

ООО "Киевский институт городского гражданского проектирования" победило на тендере на выполнение проектных работ в киевском зоопарке. Стоимость работ оценили в 28,2 мое грн. Заказчик работ — КП "Житлоинвестбуд-УКБ".
Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".
К концу 2018 года "Киевский институт городского гражданского проектирования" должен выполнить проект и рабочую документацию шести очередей реконструкции объектов Киевского зоологического парка на проспекте Победы, 32.
В этом году предусмотрено финансирование в размере 14,71 миллиона гривен, остальные — в следующем году.
Проект будет предусматривать:
- увеличение площади экспозиционной, научной и хозяйственной зоны за счет резервных территорий, которые в настоящее время не используются;
- термомодернизацию имеющихся зданий и внедрение современных строительных технологий для объектов новой застройки;
- формирование второй входной группы (северной) по улице Зоологической;
- приведение имеющихся искусственных озер к удовлетворительному техническому состоянию;
- реконструкцию существующих и устройство новых парковых дорожек, аллей и зеленых насаждений;
- устройство оросительной системы газонов и цветников;
- внедрение автоматизированной системы мониторинга и управления технологическими процессами;
- внедрение современных телекоммуникационных решений для on-line просмотра экспозиций.
При проектировании должны быть учтены рекомендации и природоохранные стратегии Всемирной, Европейской и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.
Единственным конкурентом на тендере было ООО "Аимм-Групп" архитектора Анны Искиердо с уставным капиталом 1000 гривен, которое предложило немного более высокую цену.
Оба участника ни разу не снижали цену в ходе аукциона.
Напомним, КГГА выделила на реконструкцию зоопарка 200 млн грн. Первая очередь работ включает реконструкцию водно-болотных угодий, приматника и обновления центральной входной группы. Вся территория зоопарка после реконструкции будет доступна для маломобильных групп населения. Зоопарк намерен обустроить открытые вольеры со смотровыми площадками вместо клеток для животных.