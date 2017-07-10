На проект реконструкции киевского зоопарка выделили $ 1 млн

10 июля 2017, 12:55
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Работы планируют закончить до конца 2018 года

На проект реконструкции киевского зоопарка выделили $ 1 млн | Киев | Дело Увеличить картинку

ООО "Киевский институт городского гражданского проектирования" победило на тендере на выполнение проектных работ в киевском зоопарке. Стоимость работ оценили в 28,2 мое грн. Заказчик работ — КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

К концу 2018 года "Киевский институт городского гражданского проектирования" должен выполнить проект и рабочую документацию шести очередей реконструкции объектов Киевского зоологического парка на проспекте Победы, 32.

В этом году предусмотрено финансирование в размере 14,71 миллиона гривен, остальные — в следующем году.

Проект будет предусматривать:

- увеличение площади экспозиционной, научной и хозяйственной зоны за счет резервных территорий, которые в настоящее время не используются;

- термомодернизацию имеющихся зданий и внедрение современных строительных технологий для объектов новой застройки;

- формирование второй входной группы (северной) по улице Зоологической;

- приведение имеющихся искусственных озер к удовлетворительному техническому состоянию;

- реконструкцию существующих и устройство новых парковых дорожек, аллей и зеленых насаждений;

- устройство оросительной системы газонов и цветников;

- внедрение автоматизированной системы мониторинга и управления технологическими процессами;

- внедрение современных телекоммуникационных решений для on-line просмотра экспозиций.

При проектировании должны быть учтены рекомендации и природоохранные стратегии Всемирной, Европейской и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

Единственным конкурентом на тендере было ООО "Аимм-Групп" архитектора Анны Искиердо с уставным капиталом 1000 гривен, которое предложило немного более высокую цену.

Оба участника ни разу не снижали цену в ходе аукциона.

Напомним, КГГА выделила на реконструкцию зоопарка 200 млн грн. Первая очередь работ включает реконструкцию водно-болотных угодий, приматника и обновления центральной входной группы. Вся территория зоопарка после реконструкции будет доступна для маломобильных групп населения. Зоопарк намерен обустроить открытые вольеры со смотровыми площадками вместо клеток для животных.

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Теги: киев , зоопарк

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На проект реконструкции киевского зоопарка выделили $ 1 млн | Киев | Дело
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