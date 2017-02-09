Киевсовет поддержал строительство Музея Небесной Сотни

Сегодня Киевсовет на пленарном заседании поддержал предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музею Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Такое решение поддержали 103 депутата.

Согласно решению, предусматривается разработка проекта землеустройства для Музея Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной сотни, 3 в Печерском районе ориентировочной площадью 1,23 га. На соответствующем земельном участке планируется строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса.

"Единственным местом, которое соответствует всем требованиям, градостроительной логике и исторической обусловленности для создания музея, является земельный участок на Аллее Героев Небесной Сотни, 3. После Революции Достоинства Майдан Независимости для каждого украинца, без преувеличения, стал сакральным местом. Сейчас большинство жителей столицы хотят видеть Мемориал на Аллее Небесной сотни", — отметил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Как известно, усилиями волонтеров и Института национальной памяти собрано почти две тысячи артефактов, которые требуют определенных условий для сохранения, реставрации и экспонирования.

Сейчас они временно хранятся в ненадлежащих условиях в Музее Ивана Гончара и Музее истории Украины во Второй мировой войне. Но музеям не хватает площадей даже для своих сборников. Кроме того, Музей Революции Достоинства должен стать культурно-просветительской площадкой.

Напомним, 24 января постоянная комиссия по вопросам градостроительства приняла решение о строительстве Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции достоинства. Его построят на Аллее Героев Небесной сотни, 3, ориентировочная площадь составит 1,23 га.