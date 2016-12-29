Киевсовет рассмотрит петиции о создании сети общественных туалетов и сносе фасада здания Театра на Подоле

29 декабря 2016, 17:47
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Электронные петиции о создании общественных туалетов и сносе фасада здания Театра на Подоле набрали более 10 тысяч голосов, и теперь эти предложения обязан рассмотреть Киевсовет

Киевсовет рассмотрит петиции о создании сети общественных туалетов и сносе фасада здания Театра на Подоле | Политика | Дело Увеличить картинку

Автор электронной петиции об общественных отхожих местах Сергей Щелкунов отмечает, что туалеты необходимо создать в местах большого скопления людей, таких как станции метро и транспортные узлы, а также у зон отдыха.

"Объекты должны учитывать потребности всех граждан — с особенностями двигательного аппарата, зрения и др. Доступ к объектам может быть реализован на основании платы за пользование, не может превышать половину стоимости единицы социального хлеба", — указал автор петиции.

Автор электронной петиции о сносе неоднозначного здания Виктор Назаренко отмечает, что новый фасад здания Театра на Подоле должен быть снесен, а улице необходимо вернуть исторический облик. Данные работы должны быть возложены на застройщика и проектировщика.

Как сообщалось, 29 ноября 2016 года в Киеве на Андреевском спуске открыли фасад нового здания Киевского академического драматического театра на Подоле, реконструкция которого вызвала неоднозначную реакцию громады.

После этого главный архитектор Киева — директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александр Свистунов заявил, что вид фасада Театра на Подоле может быть откорректирован с учетом мнения экспертов и общественности до его открытия весной 2017 года.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: туалеты, киевсовет, театр

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Киевсовет рассмотрит петиции о создании сети общественных туалетов и сносе фасада здания Театра на Подоле | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.89
EUR EUR - - 27.97
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.86 12.99
Киевская область 22.5 12.47
Львовская область 22.48 12.56
Читаемые в разделе
Руководство "1+1" заявляет, что канал пытаются лишить лицензии (обновлено) Руководство "1+1" заявляет, что канал пытаются лишить лицензии (обновлено) 2 Луценко анонсировал дело более резонансное, чем расследование Януковича и Курченко Луценко анонсировал дело более резонансное, чем расследование Януковича и Курченко Большой брат: Как будут проверять бизнес со следующего года Большой брат: Как будут проверять бизнес со следующего года
Все новости
Комментируемые
1 Руководство "1+1" заявляет, что канал пытаются лишить лицензии (обновлено) 2 2 Украина выполнила лишь 25% обязательств по Соглашению об Ассоциации с ЕС 1 3 Большой брат: Как будут проверять бизнес со следующего года 4 Рада отобрала у Савченко право представлять Украину в ПАСЕ, а российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию 5 ПриватБанк будет снижать депозитные ставки, а предприниматели — платить ЕСВ, даже если они не имеют дохода
Все новости
Видео
 Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Все видео
Фото
"Игры героев": вторая жизнь после АТО (фото)
"Игры героев": вторая жизнь после АТО (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.