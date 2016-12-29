Киевсовет рассмотрит петиции о создании сети общественных туалетов и сносе фасада здания Театра на Подоле

Автор электронной петиции об общественных отхожих местах Сергей Щелкунов отмечает, что туалеты необходимо создать в местах большого скопления людей, таких как станции метро и транспортные узлы, а также у зон отдыха.

"Объекты должны учитывать потребности всех граждан — с особенностями двигательного аппарата, зрения и др. Доступ к объектам может быть реализован на основании платы за пользование, не может превышать половину стоимости единицы социального хлеба", — указал автор петиции.

Автор электронной петиции о сносе неоднозначного здания Виктор Назаренко отмечает, что новый фасад здания Театра на Подоле должен быть снесен, а улице необходимо вернуть исторический облик. Данные работы должны быть возложены на застройщика и проектировщика.

Как сообщалось, 29 ноября 2016 года в Киеве на Андреевском спуске открыли фасад нового здания Киевского академического драматического театра на Подоле, реконструкция которого вызвала неоднозначную реакцию громады.

После этого главный архитектор Киева — директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александр Свистунов заявил, что вид фасада Театра на Подоле может быть откорректирован с учетом мнения экспертов и общественности до его открытия весной 2017 года.