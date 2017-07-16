Кличко анонсировал достройку моста на Троещину в Киеве

На Подольско-Воскресенском мостовом переходе в Киеве ведутся подготовительные работы перед началом достройки объекта, заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Уже начались работы на мосту. Это важный шаг. Ориентировочно через месяц, когда закончатся консультации с инвестиционными фондами, я смогу отчитаться киевлянам, что деньги есть. И мы сможем запускать работы по строительству", — сказал В. Кличко в эфире телеканала NewsOne.

По словам мэра, для запуска автосообщения по переходу между правым и левым берегом нужно приблизительно два с половиной года.

В. Кличко также заявил, что в текущем году начнутся работы по реконструкции Шулявского путепровода, при этом планируется снос части цеха завода "Большевик".

По его словам, средства на работы уже выделены и в конце года там начнется реконструкция. "Он будет отстроен и станет комфортнее для движения автомобилей. Это непростое задание, ведь нужно снести часть цеха завода "Большевик", чтобы сделать удобные съезды и расширить сам путепровод", — сказал В. Кличко.

Как сообщалось, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода было начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010 году финансирование было возобновлено и в конце октября была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакаду с моста на ул.Набережно-Крещатицкая.

Подольско-Воскресенский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив). Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена.

Как сообщалось со ссылкой на КГГА, победителем прошедшего 31 марта открытого конкурса на строительство Подольско-Воскресенского моста стало ООО "Эко-Буд-Трейд" (Киев). Ряд работ по строительству моста компания должна завершить в 2017 году. По планам руководства города, движение автотранспорта по данному мостовому переходу начнется через три года.

Мост на Шулявском путепроводе в Киеве, связывающий ул. Вадима Гетьмана с ул. Александра Довженко и проходящий над просп. Победы, частично обрушился вечером 27 февраля. Мост длиной 295 м и шириной 14 м (четыре автомобильных полосы) был построен в 1964 году. В 1985 году он был расширен — построено 4 из 8 направлений клеверообразной развязки, мост средней части был расширен до 21 м (до 6 автомобильных полос).

Градостроительный совет Киева 18 мая 2017 года поддержал один из четырех представленных проектов реконструкции Шулявского путепровода, разработанный институтом "Киевдормостпроект". Проект предполагает снос корпуса завода "Большевик" и строительство на его месте петли. Стоимость реализации выбранного варианта реконструкции составляет 400 млн грн, других представленных вариантов — от 760 млн грн до 950 млн грн.