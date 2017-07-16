Кличко анонсировал достройку моста на Троещину в Киеве

16 июля 2017, 12:05
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Достройка Подольско-Воскресенского моста в Киеве может начаться через месяц, заявил мэр Виталий Кличко

Кличко анонсировал достройку моста на Троещину в Киеве | Киев | Дело Увеличить картинку

На Подольско-Воскресенском мостовом переходе в Киеве ведутся подготовительные работы перед началом достройки объекта, заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Уже начались работы на мосту. Это важный шаг. Ориентировочно через месяц, когда закончатся консультации с инвестиционными фондами, я смогу отчитаться киевлянам, что деньги есть. И мы сможем запускать работы по строительству", — сказал В. Кличко в эфире телеканала NewsOne.

По словам мэра, для запуска автосообщения по переходу между правым и левым берегом нужно приблизительно два с половиной года.

В. Кличко также заявил, что в текущем году начнутся работы по реконструкции Шулявского путепровода, при этом планируется снос части цеха завода "Большевик".

По его словам, средства на работы уже выделены и в конце года там начнется реконструкция. "Он будет отстроен и станет комфортнее для движения автомобилей. Это непростое задание, ведь нужно снести часть цеха завода "Большевик", чтобы сделать удобные съезды и расширить сам путепровод", — сказал В. Кличко.

Как сообщалось, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода было начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010 году финансирование было возобновлено и в конце октября была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакаду с моста на ул.Набережно-Крещатицкая.

Подольско-Воскресенский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив). Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена.

Как сообщалось со ссылкой на КГГА, победителем прошедшего 31 марта открытого конкурса на строительство Подольско-Воскресенского моста стало ООО "Эко-Буд-Трейд" (Киев). Ряд работ по строительству моста компания должна завершить в 2017 году. По планам руководства города, движение автотранспорта по данному мостовому переходу начнется через три года.

Мост на Шулявском путепроводе в Киеве, связывающий ул. Вадима Гетьмана с ул. Александра Довженко и проходящий над просп. Победы, частично обрушился вечером 27 февраля. Мост длиной 295 м и шириной 14 м (четыре автомобильных полосы) был построен в 1964 году. В 1985 году он был расширен — построено 4 из 8 направлений клеверообразной развязки, мост средней части был расширен до 21 м (до 6 автомобильных полос).

Градостроительный совет Киева 18 мая 2017 года поддержал один из четырех представленных проектов реконструкции Шулявского путепровода, разработанный институтом "Киевдормостпроект". Проект предполагает снос корпуса завода "Большевик" и строительство на его месте петли. Стоимость реализации выбранного варианта реконструкции составляет 400 млн грн, других представленных вариантов — от 760 млн грн до 950 млн грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: киев , виталий кличко

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Кличко анонсировал достройку моста на Троещину в Киеве | Киев | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.02
EUR EUR - - 29.7
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.92
Киевская область 22.41 10.8
Львовская область 22.2 11.08
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.