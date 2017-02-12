Кличко оштрафовали за неуважение к суду

Мэра Киева Виталия Кличко оштрафовали на 640 грн за неуважение к суду, поскольку он в четвертый раз не явился в Дарницкий суд, куда его вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу о скандальной застройке на Осокорках.

Об этом сообщил активист Владимир Тищенко на своем канале в You Tube.

По словам Тищенко, Кличко вручили повестку в суд на заседании Киевсовета 9 февраля, однако на заседание суд 10 февраля мэр все равно не пришел.

"Причиной ухода мэра от суда является то, что он не желает давать показания по данному делу, поскольку ему придется признать свое бездействие, в результате которого были травмированы десятки киевлян на Осокорках. Тогда община снесла незаконно установленный забор возле станции метро" Осокорки ", который охраняли десятки "титушок" застройщика, что и привело массовую бойню ", — пояснил Тищенко.

Он также добавил, что так как Кличко является основным свидетелем по данному делу, то в случае, если он в пятый раз проигнорирует повестку, у судьи не останется другого выбора, как удовлетворить его ходатайство о принудительном приводе мэра.

"Аналогичная ситуация постигла и еще одного свидетеля, депутата Верховной Рады Дмитрия Белоцерковцем, которого также за неуважение к суду оштрафовали, и снова вызвали в суд 6 марта на 14:00", — подытожил Тищенко.

Как известно, в 2014 году на зеленой зоне возле метро "Осокорки" планировали возвести двухэтажный торговый центр. Однако община выступила против этого. Активные протесты против строительства продолжались с июня 2014 года.

Вечером 19 мая 2015 на Осокорках возник очередной конфликт между местными жителями и представителями застройщика.

По данным СМИ, за строительством на Осокорках в Киеве стояла компания, среди учредителей которой был на тот момент действующий депутат Киевсовета от "УДАР" Сергей Котвицкий.