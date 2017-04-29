Кличко отправили в нокдаун в 11-м раунде

Бой за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе между 27-летним британцем Энтони Джошуа и 41-летним Украинский Владимиром Кличко завершился поражением украинца.

В 11-м раунде Джошуа дважды отправил Кличко в нокдаун.

Следует отметить, что Джошуа отправлял в нокдаун соперника еще в 5-м раунде, когда британец проявил неожиданный напор и просто задавил Кличко.

Бой прошел на лондонской арене Уэмбли.

Впервые за 12 лет ставки на победу Владимира Кличко были ниже, чем у его соперника.

Взвешивание показало, что Владимир Кличко на 10 фунтов (4,5 кг) легче, чем Джошуа.