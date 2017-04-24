Кличко предлагает вместо земли выплачивать участникам АТО деньги

24 апреля 2017, 16:23
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Мэр Киева отмечает, что на всех участников АТО земли не хватит. Поэтому он предлагает решать эту проблему за счет государства с помощью выплаты денежной компенсации

Кличко предлагает вместо земли выплачивать участникам АТО деньги | Общество | Дело Увеличить картинку

Виталий Кличко предложил два варианта решения проблемы нехватки земельных участков для участников АТО, передает пресс-служба КГГА.

"Сегодня первоочередное право на получение земельных участков в соответствии с законодательством имеют участники боевых действий и лица, приравненные к ним; инвалиды войны; участники войны; семьи погибших. Из-за ограниченности количества земельных участков во многих городах сложилась критическая ситуация с удовлетворением законных потребностей этих категорий населения — в первую очередь, участников АТО", — посетовал мэр столицы во время заседания правления Ассоциации городов Украины в Харькове.

В Киеве более 23 тыс. участников АТО. Для обеспечения всех земельными участками необходимо почти 3 тыс. га земли. В столице нет такого количества свободной земли, отметил Кличко. В других городах ситуация аналогичная, добавил он.

Поэтому Ассоциация городов Украины предлагает два варианта решения вопроса компенсации участникам АТО: 1) предусмотреть право получить денежную компенсацию из бюджета вместо земельного участка; 2) создать общегосударственный реестр свободных земельных участков, которые могут быть распределены среди участников АТО (земли обороны и земли за пределами населенных пунктов).

"Также необходимо определить и согласовать размер компенсации на одного участника АТО", — отметил Кличко.

Ассоциацией было принято решение подготовить в течение двух недель и представить на рассмотрение Кабмина проект закона о возможности предоставления участникам АТО земель обороны и земель за пределами населенных пунктов или денежной компенсации из госбюджета вместо земельного участка.

По материалам: "Дело"
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Теги: виталий кличко , ато , земля

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Кличко предлагает вместо земли выплачивать участникам АТО деньги | Общество | Дело
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