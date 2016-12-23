Кличко уволил главу "Киевтранспарксервиса" и отчитал своего зама

23 декабря 2016, 16:36
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Кличко уволил директора "Киевтранспарксервиса" и инициирует дисциплинарное производство в отношении своего зама Ильи Сагайдака

Кличко уволил главу Увеличить картинку

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Артема Шамрая. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кличко уволил Шамрая в связи "с утратой доверия" и передал акт проверки предприятия в киевскую городскую прокуратуру. Также мэр сообщил, что отстраняет от занимаемых должностей заместителей директора "Киевтранспарксервис" Ярослава Погребняка, Святослава Мельника и Евгения Сагуйченка. А на предприятии проведут комплексную проверку.

"Мы провели проверку. Возьмем только одну сферу — ночное парковки. Сколько денег сегодня находится в тени? Ведь ночные парковки заполнены, а деньги в бюджет поступают мизерные", — заявил Виталий Кличко.

Мэр подсчитал, что при наличии в Киеве 57 250 паркомест и при ночной цене по 6,5 грн с паркоместа, город должен был получать 135,8 млн грн в год.

"Мы видим, сколько миллионов гривень находится в тени. Сколько город недополучает средств. Вы потеряли доверие. Многое сделано не было. У меня нет ни желания, ни времени дальше ставить эксперименты и давать время, чтобы навести порядок в этой сфере. Я вас освобождаю от этой должности в связи с утратой доверия", — сказал Кличко Шамраю.

Также Кличко сообщил, что инициирует дисциплинарное производство относительно заместителя главы КГГА Ильи Сагайдака и директора департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Сергея Майзеля.

По материалам: "Дело"
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Теги: виталий кличко, кгга, паркинг, транспорт

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