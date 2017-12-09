Климкин об обмене заложниками: сейчас ведутся консультации

09 декабря 2017, 12:22
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется на обмен заложниками в ближайшие недели

Климкин об обмене заложниками: сейчас ведутся консультации | Общество | Дело Увеличить картинку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает, что обмен заложниками состоится в ближайшие недели и распространится на максимально возможное количество украинских граждан.

"Сейчас ведутся консультации: когда, сколько… Я сознательно не буду говорить никаких деталей и прошу прощения, это очень чувствительный процесс и любое слово, которое может быть интерпретировано, может этому помешать. Мы очень надеемся, что это произойдет в ближайшие недели. Не буду говорить о более точной дате и очень надеюсь, что это будет распространено на максимально большое количество (заложников)", сказал он.

Глава МИД отметил, что в вопросе обмена заложниками есть юридические нюансы. Он напомнил, что говорил об этом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вене.

"Я хотел обсудить их (юридические моменты — ред.) с Лавровым, поскольку если этот юридический нюанс кто-то использует, чтобы помешать этому процессу, это будет реальный фантастический вред", указал Климкин.

Он напомнил, что часть граждан, находящихся в заключении на территории, подконтрольной Украине, не желают возвращаться на оккупированные территории, "поэтому должна быть какая-то процедура верификации, она должна быть сделана при помощи наших международных друзей, международных органов, как это будет делаться, где роль ОБСЕ, где роль Международного Красного Креста".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: павел климкин , мвд , тюрьма , ато

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Климкин об обмене заложниками: сейчас ведутся консультации | Общество | Дело
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