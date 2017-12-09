Климкин об обмене заложниками: сейчас ведутся консультации

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает, что обмен заложниками состоится в ближайшие недели и распространится на максимально возможное количество украинских граждан.

"Сейчас ведутся консультации: когда, сколько… Я сознательно не буду говорить никаких деталей и прошу прощения, это очень чувствительный процесс и любое слово, которое может быть интерпретировано, может этому помешать. Мы очень надеемся, что это произойдет в ближайшие недели. Не буду говорить о более точной дате и очень надеюсь, что это будет распространено на максимально большое количество (заложников)", — сказал он.

Глава МИД отметил, что в вопросе обмена заложниками есть юридические нюансы. Он напомнил, что говорил об этом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вене.

"Я хотел обсудить их (юридические моменты — ред.) с Лавровым, поскольку если этот юридический нюанс кто-то использует, чтобы помешать этому процессу, это будет реальный фантастический вред", — указал Климкин.

Он напомнил, что часть граждан, находящихся в заключении на территории, подконтрольной Украине, не желают возвращаться на оккупированные территории, "поэтому должна быть какая-то процедура верификации, она должна быть сделана при помощи наших международных друзей, международных органов, как это будет делаться, где роль ОБСЕ, где роль Международного Красного Креста".