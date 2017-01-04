Климкин вновь объяснил необходимость санкций против России

04 января 2017, 10:31
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что если Россия выполнит Минские соглашения, то можно начинать говорить о снятии санкций, а при невыполнении — об их усилении

Климкин вновь объяснил необходимость санкций против России | Политика | Дело Увеличить картинку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что говорить о снятии санкций против России можно после выполнения ею минских договоренностей, а при невыполнении — об их усилении.

"Санкции нам нужны, чтобы заставить Россию выполнять "Минск", если она выполнит "Минск", то можно начинать говорить о снятии санкций, можно начинать говорить о других вещах со стороны Европейского Союза", — сказал Климкин на совместном с Себастьяном Курцом брифинге в Мариуполе в среду.

Глава МИД Украины отметил, что идея снятия санкций после выполнения минских договоренностей не является новой.

"Или "Минск" выполняется и тогда санкции снимаются, или "Минск" не выполняется и тогда необходимо найти средства, возможно, усиление санкций, возможно — другие средства давления, чтобы Россия все же "Минск" выполнила", — подчеркнул П.Климкин.

Министр иностранных дел Украины добавил, что при этом те санкции, которые были введены против России в связи с оккупацией Крыма, должны остаться до его освобождения.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Климкин вновь объяснил необходимость санкций против России | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.19
EUR EUR - - 28.42
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.31 12.5
Киевская область 21.41 12.3
Львовская область 21.36 12.32
Читаемые в разделе
В Украине намерены возмещать средства при возвращении упаковок от напитков В Украине намерены возмещать средства при возвращении упаковок от напитков Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители 1 Руководство "1+1" заявляет, что канал пытаются лишить лицензии (обновлено) Руководство "1+1" заявляет, что канал пытаются лишить лицензии (обновлено) 2
Все новости
Комментируемые
1 Руководство "1+1" заявляет, что канал пытаются лишить лицензии (обновлено) 2 2 Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители 1 3 За год НАБУ вернуло свыше 100 млн гривень в бюджет 1 4 В Киеве снова факельное шествие: 108 лет со дня рождения Бандеры (фото) 1 5 Плохие и стабильные правила для бизнеса лучше, чем постоянно меняющиеся хорошие — глава BRDO
Все новости
Видео
 Что министры иностранных дел Украины и Австрии делают около Мариуполя
Все видео
Фото
Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за взрыва в жилом доме
Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за взрыва в жилом доме
В Киеве снова факельное шествие: 108 лет со дня рождения Бандеры (фото)
В Киеве снова факельное шествие: 108 лет со дня рождения Бандеры (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.