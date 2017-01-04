Климкин вновь объяснил необходимость санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что говорить о снятии санкций против России можно после выполнения ею минских договоренностей, а при невыполнении — об их усилении.

"Санкции нам нужны, чтобы заставить Россию выполнять "Минск", если она выполнит "Минск", то можно начинать говорить о снятии санкций, можно начинать говорить о других вещах со стороны Европейского Союза", — сказал Климкин на совместном с Себастьяном Курцом брифинге в Мариуполе в среду.

Глава МИД Украины отметил, что идея снятия санкций после выполнения минских договоренностей не является новой.

"Или "Минск" выполняется и тогда санкции снимаются, или "Минск" не выполняется и тогда необходимо найти средства, возможно, усиление санкций, возможно — другие средства давления, чтобы Россия все же "Минск" выполнила", — подчеркнул П.Климкин.

Министр иностранных дел Украины добавил, что при этом те санкции, которые были введены против России в связи с оккупацией Крыма, должны остаться до его освобождения.