"Кнут и пряник" для детенизации рынка услуг

Согласно ежегодному отчету МЭРТ о тенденциях теневой экономики, в 2016 году доля нелегальной составляющей в сфере страхования и финансовой деятельности снизилась с 63% до 58%, в сфере недвижимости — с 58% до 46%, транспорта и логистики — с 48% до 42%. Такие результаты объясняются общей детенизацией: помогло восстановление экономики, дерегуляция, снижение налоговой нагрузки на фонд заработной платы и рост доли безналичных расчетов, пишет журнал "ТОП-100. Крупнейшие компании сферы услуг".

В 2017 году нас ожидают новые законодательные изменения, которые призваны способствовать легализации украинского рынка услуг.

Насильственная детенизация

Главное решение, которое потрясло бизнес в конце 2016 года, это повышение минимальной заработной платы сразу вдвое: с 1600 до 3200 гривень. Несмотря на социальную риторику правительства, реальные доходы вырастут лишь у работников госсектора, основная же цель инициативы — принуждение бизнеса к выводу зарплат из тени. Это тот "кнут", который станет логическим дополнением к "прянику" снижения единого социального взноса.

Для сферы услуг это особенно ощутимо, так как заработная плата — это основная статья расходов. "Для бизнеса, работающего в сфере услуг и не выплачивающего всю заработную плату официально (а таких достаточно много), решение правительства чревато ростом налоговой нагрузки на фонд оплаты труда", — объясняет Дмитрий Сушко, управляющий партнер PSP Audit. При этом он отмечает, что даже бизнес, выплачивающий официально всю заработную плату, почувствует неприятный эффект от повышения "минималки", так как к ней привязана стоимость разрешительных документов, судебных сборов и штрафов. Соответственно, работодатель будет вынужден компенсировать такие издержки повышением стоимости своих услуг. В частном секторе работодатель и работник имеют оговоренные условия оплаты труда, и работник желает получать и далее оговоренную ранее сумму. Соответственно, лояльный работодатель будет вынужден покрыть резкое повышение минимальной зарплаты и компенсировать его в стоимости своих услуг.

Уровень теневой экономики по результатам I квартала 2016 года снизился с 42% до 38% ВВП, при этом сфера услуг выходила из тени даже быстрее, чем промышленность

Но рост цен в будущем работник ощутит на себе уже как потребитель, уверены эксперты. "Продавец включит в цену прямые затраты на оплату труда. Стоимость приобретенных услуг в свою очередь будет включена заказчиком в состав административных затрат, что увеличит как себестоимость реализуемой продукции, так и базу налогообложения НДС. Получается снежный ком, остановить который способны лишь платежеспособность населения и восстановление спроса", — мрачно прогнозирует Михаил Кочеров, партнер HLB Ukraine Legal Services.

Налоговые стимулы

Традиционно к новому году Минфин подготовил новый проект изменений в Налоговый кодекс. На этот раз он был согласован с депутатами и бизнесом и действительно содержит множество норм, призванных решить особо острые проблемы, в том числе и для сферы услуг. Неизменным трендом в налогообложении отрасли пока остается чрезмерное внимание фискальных органов к налоговому учету маркетинговых и консультационных услуг, которые часто не имеют материального выражения и дорого стоят.

"Из года в год в актах проверки контролирующие органы отрицают право налогоплательщиков на расходы и налоговый кредит, сформированные в связи с приобретением таких услуг. Понятно, откуда растут ноги: часто недобросовестные налогоплательщики оптимизируют свои налоговые обязательства по налогу на прибыль и НДС, приобретая нереальные маркетинговые и консультационные услуги у несуществующих экспертов", — рассказывает Татьяна Бережная, налоговый юрист ЮК "Василь Кисиль и Партнеры".

Доводы налоговиков сводятся к тому, что маркетинг и консультирование не связаны с хозяйственной деятельностью, не подтверждены первичными документами, не привели к положительным экономическим результатам, приобретены у недобросовестных контрагентов, не имеют внешнего выражения и т.д. В результате плательщикам налога доначисляют налог на прибыль или лишают права на налоговый кредит. По словам Бережной, суды занимают более прогрессивную и взвешенную позицию и приходят к выводу о правомерности отнесения плательщиком понесенных расходов на оплату услуг, но проблема остается достаточно болезненной для рынка. "Во время стремительного развития информационных технологий и динамического законодательства, большой потребности в онлайн-присутствии и медиа-активности налоговые органы продолжают считать маркетинговые и консультационные услуги весьма экзотическим и подозрительным явлением", — сетует юрист.

Новый закон ввел в Налоговый кодекс нормы, которые вовсе запрещают кому-либо снимать налоговый кредит. Согласно документу налоговая накладная должна стать достаточным основанием для формирования налогового кредита, которое не нуждается в дополнительном подтверждении. По словам замглавы налогового комитета ВР Андрея Журжия, это логичный шаг после запуска системы электронного администрирования НДС в 2015 году: в существующей системе НДС обеспечен живыми деньгами, что гарантирует уплату налога в бюджет.

Налоговые органы продолжают считать маркетинговые и консультационные услуги весьма экзотическим и подозрительным явлением

Кроме того, был сделан определенный шаг к детенизации индивидуальных услуг. Традиционно лица, оказывающие услуги населению, никак не интегрированы в налоговую систему страны. Ремонтники, визажисты, даже парикмахеры, арендующие кресла в салонах красоты, зачастую не зарегистрированы ни как наемные работники, ни как физлица-предприниматели. Теперь появилась новая категория для налогообложения доходов — фиксированный НДФЛ в размере 10% МЗП для самозанятых граждан, оказывающих индивидуальные услуги. Это позволит таким гражданам при минимальной административной и налоговой нагрузке без регистрации предпринимателем стать легальными плательщиками. Но это инструмент, который заработает лишь при достаточной мотивации, то есть в условиях всеобщего декларирования.

Дерегуляция

Одним из "пряников", стимулирующих рынок к выходу из тени, должна стать дерегуляция: Кабмин отменяет сотни лишних регуляторных норм, а в Раде посвящают отдельные дни принятию законов об упрощении хозяйственной деятельности. Одним из самых громких достижений для отрасли стал закон об устранении административных барьеров для экспорта услуг. Он в первую очередь интересен фрилансерам, IT-шникам, юристам, бухгалтерам, дизайнерам, риелторам и всем тем, кто предоставляет свои услуги за границу. Но пролоббировали его именно IT-объединения. Поставщики программной продукции часто не регистрировались и не платили налоги из-за сложных и бессмысленных процедур. Эту проблему и призван решить закон.

Как объясняет нардеп Виктория Пташник, один из соавторов закона, его принятие создает благоприятные условия для получения валютной выручки теми, кто поставляет свои услуги за границу. К примеру, со вступлением закона в силу уйдут в прошлое акты приема-передачи, которые вводят иностранных контрагентов в недоумение, но предоставление которых до сих пор требовалось банками для осуществления "валютного контроля", не будет необходимости предоставлять банкам официальные переводы документов с английского языка (и, соответственно, заверять у нотариуса подпись переводчика). Одно из самых важных положений проекта — признание инвойса первичным документом. Для осуществления оплаты заграничным контрагентом и зачисления средств на счет в украинском банке будет достаточно всего лишь выставить счет и предоставить его в банк.

"Все эти на первый взгляд точечные изменения очень важны для малых и средних предпринимателей, так как экономят их ресурсы (в том числе и временные) и не вынуждают уходить в тень с целью осуществления более эффективной деятельности. Глобально же дерегуляция и устранение искусственных ограничений — это всегда глоток свежего воздуха для бизнеса и экономики в целом", — говорит Пташник.

В то же время это далеко не все инструменты, которые государство может использовать для стимулирования выхода отрасли из тени. Чтобы говорить о цивилизованном рынке, необходима еще и валютная либерализация, защита компаний от произвола проверяющих органов, контроль наличных расчетов при предоставлении услуг и многое другое.