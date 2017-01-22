Ко Дню соборности в Киеве частично перекроют движение автомобилей

22 января 2017, 09:50
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В связи с проведением мероприятий по случаю Дня соборности Украины и перекрытием некоторых улиц и площадей в центре Киева будут изменены маршруты движения ряда троллейбусов и автобусов

Ко Дню соборности в Киеве частично перекроют движение автомобилей | Общество | Дело Увеличить картинку

На отдельных участках в центре Киева в связи с проведением мероприятий ко Дню соборности Украины будут действовать временные ограничения движения для автомобилей.

Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины. В частности, с 8.00 до 10.30 движение транспортных средств будет запрещено на: бул. Шевченко (от перекрестка с вул.Леонтовича до перекрестка с вул.Пушкинской); ул. Володимирськрю (от перекрестка с вул. Льва Толстого до перекрестка с вул. Бы. Хмельницкого); ул. Терещенковской; ул. Грушевского (от перекрестка с Петровской аллеей до Европейской площади); Европейской площадью; ул. Институтской (от перекрестка с вул. Крещатик до перекрестка с ул. Банковой) и ул. Ольгинськой (от перекрестка с вул. Институтской до перекрестка с ул. Городецкого).

Напомним, 22 января в связи с проведением мероприятий по случаю Дня соборности Украины и перекрытием некоторых улиц и площадей в центре Киева будут изменены маршруты движения ряда троллейбусов и автобусов.

По материалам: УНИАН
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Теги: праздники

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Ко Дню соборности в Киеве частично перекроют движение автомобилей | Общество | Дело
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