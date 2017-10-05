Коалиции не удалось принять закон о деоккупации Донбасса за один день

Сегодня на вечернем заседании планировали проголосовать проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Вначале представлял законопроект №7163 секретарь СНБО Александр Турчинов. Он озвучил главные тезисы документа:

- Проект четко определяет РФ государством-агрессором, а территорию ОРДЛО оккупированной.

- Вводятся понятия оккупационные администрации.

- В границах оккупированных территорий действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.

- Непосредственное руководство возлагается на Объединенный оперативный штаб. А за нашими военнослужащими сохраняются все льготы участников АТО.

В ответ вице-спикер Рады Оксана Сыроид заявила, что без определения даты оккупации Россией территории Украины невозможно будет притянуть к ответственности РФ. "Декларация о признании России оккупантом без определения дат оккупации — это пустое слово, это не имеет никаких юридических последствий… Мы не можем разделять Крым от Донбасса… Это голые декларации. То, что вы сейчас предлагаете, — это повтор Будапештского меморандума, повтор разрешения на Черноморский флот", — сравнила Сыроид.

К ней присоединился Сергей Соболев из "Батькивщины": "Это прямой путь десяткам тысячам наших воинов в суд в Гаагу, так как вы узакониваете, что они три года незаконно использовали на этих территориях свою Родину".

После потасовки в президиуме лидеры фракций договорились изъять из законопроекта упоминания о Минских договоренностях — ст.7 "При осуществлении органами государственной власти Украины … обеспечивается приоритетность выполнения безопасности положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и "Комплекса мер "от 12 февраля 2015 с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины".

Около 18 часов спикер Андрей Парубий с трибуны подтвердил эту договоренность, добавив, что отказ от упоминания о Минских соглашениях должен был разблокировать работу Раду, но этого не произошло.

"Тем не менее трибуна продолжает быть заблокированной… Я не могу понять логику тех людей, которые занимают сегодня трибуну. Но в связи со сложившейся ситуацией мы продолжим рассмотрение этого законопроекта. Но сегодня заседание Верховной Рады Украины я объявляю закрытым. Закон о признании России агрессором будет принят в этом зале", — огласил Парубий.