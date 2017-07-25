Как и когда в Украине заработает накопительная пенсионная система

Пенсионную реформу, которую парламент принял в первом чтении перед каникулами, критикуют за то, что в изменениях не предусмотрен запуск обязательного накопительного уровня (когда часть взносов накапливается на индивидуальных накопительных счетах граждан). Вместо этого правительство решило сконцентрироваться на решении проблем солидарной системы, в частности, ликвидации, или по крайней мере минимизации, дефицита Пенсионного фонда, который в этом году составляет 140 млрд грн (6% от всех затрат госбюджета).

Правительство уверенно, что Верховная Рада успеет принять данный законопроект до октября. И шансы вправду велики, ведь на кону повышение выплат для миллионов пенсионеров, а за решения с оттенком популизма в парламенте сейчас не сложно найти голоса.

В Минсоцполитики считают, что начинать дискуссию о запуске обязательных пенсионных накоплений можно только после принятия из законопроекта о "солидарке". Министр Андрей Рева прогнозирует начало внедрения второго уровня не раньше 2021 года.

Тем не менее, на прошлой неделе народный депутат из парламентского комитета по вопросам соцполитики Наталья Веселова и эксперты, которые поддерживают немедленный запуск второго пенсионного уровня, заявили, что нашли консенсус с премьером Владимиром Гройсманом. Глава Кабмина пообещал, что осенью в пакете вместе с правительственным законом на голосование поставят еще один — об обязательных пенсионных накоплениях. Соответствующий документ (проект закона №6677) Наталья Веселова вместе с коллегами уже зарегистрировала в парламенте.

Одной из ключевых проблем украинской пенсионной системы является ее несправедливость и низкий размер выплат

Почему нужен накопительный уровень?

Одной из ключевых проблем украинской пенсионной системы является ее несправедливость и низкий размер выплат. Ведь пенсия граждан, которые получали высокие зарплаты или имеют большой страховой стаж, ненамного отличается от пенсии тех, кто даже не имеет необходимого стажа. К тому же в солидарной системе средства, которые платятся в виде ЕСВ за каждого сотрудника, не откладываются на его старость, а сразу же идут на покрытие выплат сегодняшним пенсионерам. Потому, по подсчетам правительства, приблизительно половина людей трудоспособного возраста предпочитают работать в тени и не платить взносы в Пенсионный фонд.

Если сопоставить средний размер пенсии и средний размер зарплаты в Украине, то "коэффициент замещения" (какой процент от зарплаты, которую получал сотрудник, составляет теперь его пенсия) равен всего 28%, отмечает директор компании "Пенсионно-актуарный консультант" Александр Ткач. В то время как на Западе этот показатель считается приемлемым на уровне 50-60%.

Мировая практика показывает, что выходом в данной ситуации является накопительная пенсионная система. В правительстве соглашаются, что запускать второй уровень в Украине нужно, но сначала настаивают на решении проблем первого уровня, в частности ликвидации дефицита солидарной системы за следующие 7-10 лет. Тем не менее, расчеты доходов и расходов Пенсионного фонда на этот период Министерство соцполитики пока не обнародует.

Эксперты отмечают, что это связано с уменьшением в начале 2016 года размера ЕСВ, которое существенно сократило поступления в Пенсионный фонд (в 2015-м поступления от ЕСВ составляли 185 млрд грн, а в 2016-м сократились до 131 млрд грн). По мнению члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александра Панченко, дефицит солидарной системы в такой ситуации ликвидировать не удастся. А на попятную правительство уже не пойдет, ведь работодатели восприняли бы это как дополнительную нагрузку и многие сотрудники, вероятно, ушли бы в тень.

Как будут работать пенсионные накопления?

Копить себе на пенсию в Украине можно и сейчас с помощью негосударственных фондов: в течение последних тринадцати лет — с 2004 года — в стране фактически действует третий уровень пенсионной системы (добровольное накопление). Тем не менее, эти фонды не пользуются популярностью среди украинцев. Так, на сегодняшний день их участниками являются чуть более 830 тыс. человек, а оборот средств в этих фондах составляет лишь 2,5 млрд грн.

Поскольку третий уровень в Украине не прижился, депутаты предлагают сосредоточиться на обязательной накопительной системе. Законопроект №6677 предусматривает с 2018 года обязательные взносы в размере 2% от заработка (для наемных сотрудников от зарплаты, для ФЛП — от дохода), а также их ежегодное увеличение на 1% до 7% в 2023 году. При этом накопительные взносы не будут составляющей ЕСВ, они будут начисляться и уплачиваться отдельно.

Согласно законопроекту, страховые взносы платит работодатель или самозанятый гражданин. Тем не менее, некоторые эксперты считают более приемлемой модель, когда средства на пенсию накапливают и сотрудник, и работодатель, и даже государство.

"Для начала и сотрудник, и работодатель должны платить по 2%. А с 2020 года, когда мы выполним всплеск обязательств по обслуживанию госдолга, такой же процент должно вносить и государство", — считает гендиректор Украинской федерации страхования и эксперт Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова.

Эксперт считает, что государство может взять эти средства из фондов социального страхования и безработицы (то есть не уменьшая долю ЕСВ, которая идет на солидарный уровень). При этом Галина Третьякова уверяет, что сотрудникам нужно дать возможность выбрать, какой процент они хотят вносить — от 2% до 5%. Но в таком случае работодатель будет обязан платить такую же сумму.

Средства, согласно законопроекту, будут накапливаться исключительно в негосударственных пенсионных фондах. Сотруднику предоставят право выбирать и менять фонд, а контролировать их работу будет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Следует отметить, что авторы законопроекта и эксперта предлагают предоставить каждому гражданину возможность выбрать, куда инвестировать свои пенсионные деньги. Это могут быть облигации внутреннего госзайма (в том числе бумаги, по которым гарантируется ежегодный доход не ниже показателя инфляции), депозиты в банках, облигации местных займов, корпоративные ценные бумаги, ценные бумаги государственных инвестиционных фондов и даже приобретение права собственности на земельные участки сельхозназначения.

Почему законопроект о втором уровне невозможно реализовать в нынешних условиях?

Основные параметры накопительного уровня, безусловно, могут меняться в процессе доработки законопроекта с правительством, если премьер-министр Владимир Гройсман таки решиться ставить его на голосование вместе со своим проектом. Тем не менее, как в Кабинете министров, так и в экспертной среде есть ярые противники запуска обязательных накоплений уже с 2018 года.

Они задаются вопросом: что может остановить негосударственные пенсионные фонды от повторения подвигов банков, когда средства выводились, но ответственность за это пока никто не понес?

Критики немедленного запуска второго уровня утверждают, что сначала нужно разработать механизм контроля коррупции в накопительных фондах, организовать процедуру отбора профессиональных руководителей и создать эффективное регулирования финансовых рынков. Иначе в случае дефолтов государство будет вынужденно возвращать деньги через Фонда гарантирования вкладов физлиц, то есть в том числе за счет налогоплательщиков.

"Нужно пустить на украинский рынок европейские фонды, чтобы дать людям возможность покупать пакеты у надежных компаний из стран, где есть сильное регулирование", — комментирует заместитель директора Центра экономической стратегии и эксперт Реанимационного пакета реформ Мария Репко.

Таким образом, только решив проблемы солидарного уровня и регулирования финансового рынка можно будет запускать обязательные накопления, утверждает замглавы Минфина Оксана Маркарова. "На самом деле мы сторонники введения накопительной системы, но только при надлежащем регулировании сектора управления активами и фондов", — подытоживает замминистра финансов.

Но даже если в сентябре на голосование поставят не только правительственный законопроект о "солидарке", но и депутатский о пенсионных накоплениях, едва ли стоит ожидать, что второй уровень заработает с 2018 года. Ведь успеть обеспечить надлежащие регулирование негосударственных пенсионных фондов и компаний по управлению активами за 4 месяца, вероятно, не удастся. Аргумент сторонников запуска накопительного уровня с 2018-го понятен — грядут выборы в парламент, а следующий состав Верховной Рады и Кабмина может быть еще более "популистическим", потому на приемников у них надежды мало. Реальным компромиссом может стать принятие документа об обязательном уровне, но с отложенным стартом.