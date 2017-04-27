Конкурс в Верховный Суд Украины заврешится в июне

Высшая квалификационная комиссия Судей Украины в начале июня опубликует окончательные результаты конкурса в Верховный Суд Украины, однако все еще неизвестно, когда заработает обновленный Верховный Суд Украины. Об этом в четверг на брифинге сообщил глава ВККС Сергей Козьяков.

"Мы хотим, чтобы новый суд заработал, как можно быстрее. Но пока не можем точно сказать время, когда это произойдет. В июне будут результаты конкурса в новый суд, который начался в ноябре прошлого года. После этого результаты мы передадим в Высший Совет Правосудия. Он и будет рекомендовать президенту 120 кандидатур для назначения судьями. Лишь после того, как президент подпишет указ, суд заработает", — сказал Сергей Козьяков.

Сейчас, по словам главы ВККС, проходит финальный этап конкурса в Верховный Суд — собеседования. К нему допущены 382 кандидата. Собеседования проходят в два этапа. Сначала кандидатов заслушивают в Общественном совете добродетели, после этого они еще проходят собеседование в ВККС.

"12 кандидатам в судьи мы уже отказали в дальнейшем участии в конкурсе. Касательно этих кандидатов мы согласились с выводами Общественного совета добродетели, что они не могут осуществлять правосудие. Еще относительно 30 кандидатов мы решили взять паузу, чтобы изучить все документы. Мы должны изучить их досье, а также доказательства Общественного совета добродетели. На основе этого мы будем принимать окончательное решение", — заявил Козьяков.

Всего по данным ВККС, оба этапа собеседования уже прошли 98 кандидатов (26%) в Верховный Суд из 382. До конца мая этапы должны пройти все кандидаты в судьи суда наивысшей инстанции.

Напомним, 7 ноября 2016 комиссия объявила конкурс на занятие 120 вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Cуда.

Всего в конкурсе приняли участие более 800 кандидатов. Многие были отсеяны еще на этапе приема документов.

Для прохождения в Верховный Суд кандидаты должны были пройти два этапа квалификационного оценивания:

- экзамен на знание права, который двух частей: тестирования на знание права и написания проекта решения. В целом к экзамену было допущено более 625 кандидатов, более 240 из них были отсеяны по результатам первого этапа. Всего ко второму этапу оценивания были допущены 382 кандидата.

- тестирование личностных морально-психологических качеств кандидатов.

Согласно первоначальному плану судебной реформы Верховный Суд должен был заработать еще в марте 2017 года.