Когда завершат ремонт Мариинского дворца в Киеве

Государственное управление делами констатирует, что по состоянию на 1 июля реконструкция Мариинского дворца в Киеве реализована на 46%, а введение его в эксплуатацию запланировано на 30 июня 2019 года.

Об этом говорится в ответе Госуправления делами на запрос Українських Новин.

"По состоянию на 1 июля 2017 года работы на объекте продолжаются. Проект реализован на 45,9%, уровень готовности объекта — 35,0%. Объем работ для полной реализации проекта составляет 54,1%... Ввод в эксплуатацию Мариинского дворца запланирован на 30 июня 2019", — сказано в нем.

В первом полугодии (январе — июне) текущего года было выполнено 18,6% от запланированных на год работ стоимостью 45,7 млн грн, на второе полугодие (июль — декабрь) запланировано выполнение 81,4% годового объема работ на сумму 154,3 млн грн.

Работы по реставрации Мариинского дворца начались в июле 2007 года из-за неудовлетворительного состояния здания, общая сметная стоимость реставрационно-восстановительных работ составляет 1,5 млрд грн.

По состоянию на 1 июля освоено 514 млн грн, для полной реализации проекта и передачи здания в эксплуатацию осталось провести 54% от запланированных работ на сумму 956 млн грн.

Как сообщалось ранее, в августе 2003 года Кабинет Министров принял распоряжение, согласно которому реконструкция и реставрация Мариинского дворца должна была закончиться в 2007 году.

В июле 2016 года Госуправление делами рассчитывало на завершение реконструкции Мариинского дворца до июня 2018 года.

Запланировано, что после завершения реставрации дворец будет использоваться для проведения торжественных мероприятий и приемов почетных гостей на наивысшем уровне, протокольных мероприятий при участии президента, а также для пребывания глав государств, парламентов и правительств зарубежных стран, высокопоставленных лиц международных организаций.

В свободное от государственных мероприятий время дворец планируется использовать как музей архитектуры и истории с проведением экскурсий.