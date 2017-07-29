Кого из окружения замминистра Трояна задержала Генпрокуратура

В рамках совместного расследования Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины были задержаны помощник заместителя министра внутренних дел Украины Иваштенко, заместитель руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов" Бржезинский и гражданин Ш., сообщил на своей странице в соцсети facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Упомянутые лица подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью у представителя у одного из предприятий на свыше полутора миллионов гривен.

"Согласно данным НСРД 785 тыс грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами. В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе по месту жительства заместителя МВД В.Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось", — написал Луценко.

По словам генпрокурора во время обыска (у Трояна — Delo.UA) изъяты 60 тыс. грн., которые не совпадают по номерам со средствами, полученными вымогателями. "У каждого дома есть денежные средства", — написал Луценко.

Всем задержанным объявлено подозрение и избраны меры пресечения.

Следственные действия продолжаются "для утановления полного состава лиц, которые получали неправомерную выгоду", — акцентировал Юрий Луценко

Вчера сообщалось, что на взятке задержан помощник заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, который действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова". Об этом сообщил сайт ZN.UA со ссылкой на источники в совместной следственной группе Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

По информации издания, следствие проверяет причастность задержанного "азовца" к прошлогоднему нападению на инкассаторов "Ощадбанка" в Запорожье.

Как сообщает в пятницу вечером интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одному из задержанных — начальнику отдела комплектования полка "Азов" — сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и вымогательстве. Кроме того, такие же подозрения выдвинуты помощнице замглавы МВД и еще одному гражданину.

28 июля Генпрокуратура сообщила о задержании помощника должностного лица МВД на взятке в 1,5 млн грн.

Позже в этот день некоторые СМИ сообщили, что на взятке был задержан сам В.Троян, который спустя полчаса опроверг эту информацию, назвав ее "фейком".

На сайте МВД Украины сообщается, что Вадим Троян в настоящее время находится в отпуске, а недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств. "Сейчас никакие подозрения ему не вручали", — говорится в сообщении министерства.