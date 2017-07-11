Кого Рада лишила депутатской неприкосновенности (обновляется)

Первым рассматривалось дело Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт"), которого подозревают в незаконном обогащении: доказательная база обвинения строилась на том, что заем, который получила жена Дейдея Инга, был фиктивным (заемщик — днепровский бизнесмен Линчевский на заседании регламентного комитета лично подтвердил, что давал деньги Евгению Дейдею). Таким образом, по мнению прокуратуры, Дейдей не может доказать происхождение почти 5 млн грн.

По словам Юрия Луценко, супруга Дейдея по инвестиционному договору приобрела квартиру, стоимость которой составляет более 2,8 млн грн. Кроме того, супруги приобрели два автомобиля, стоимость каждого из которых превышает 1,5 млн грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента 3 июля признал необоснованным и немотивированным представление генерального прокуратора Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности Дейдея. По мнению комитета, прослушка телефонных разговоров народного депутата была незаконной.

Сам Евгений Дейдей с парламентской трибуны призвал депутатов рассудить "по совести и закону". А Юрий Луценко назвал данное голосование "очищением парламента".

За привлечение к уголовной ответственности Евгения Дейдея проголосовали всего лишь 192 народных депутата при 226 необходимых.