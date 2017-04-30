Комиссия по гражданству не рассматривала дело Артеменко

Комиссия по вопросам гражданства пока не рассматривала дело Андрея Артеменко. Об этом в эфире 112 канала заявил народный депутат Валерий Пацкан, который одновременно является членом комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства.

"На прошлой неделе собиралась комиссия по вопросам гражданства. На комиссии не было рассмотрения этого вопроса относительно господина Артеменко", — заявил нардеп.

"Я думаю, что в любом случае, кто бы это ни был — народный депутат, чиновник — он должен быть уведомлен в установленном законом порядке через Миграционную службу и ему будет дан срок, чтобы определиться", — добавил Пацкан.

Сам же Артеменко намерен оспаривать указ президента о лишении гражданства, когда он появится.

"Если президент Порошенко это сделал, будет соответствующее реагирование и мое обращение, и реакция моих адвокатов. Конечно ж я буду оспаривать этот вопрос. Гражданин Украины может прекратить гражданство Украины по собственному желанию", — заявил Артеменко.

Напомним, сегодня народный депутат Олег Ляшко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Андрея Артеменко, обвиняемого в антигосударственной деятельности.

В феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что А.Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".

Органы прокуратуры расследуют уголовное производство против Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Артеменко документально подтвердил прокуратуре, что имеет гражданство Канады, помимо украинского гражданства.

21 апреля Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Андреем Артеменко.