Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о восстановлении целостности Украины

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в пятницу в Минске поддержал предложенный украинской делегацией проект резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". При этом Россия проголосовала против.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс-Запад".

Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ заявляет о "полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Кроме того, в документе ПА ОБСЕ заявляет об "осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины на Донбассе".

Также в проекте резолюции ПА ОБСЕ "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине".

В документе также содержится призыв к Российской Федерации "обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований".

Комитет большинством голосов одобрил предложенную резолюцию.

Голосование всей Парламентской ассамблеи по проекту резолюции ожидается в завершающие дни ПА. Парламентарии также будут голосовать за итоговую декларацию, в которую включат все принятые ассамблеей резолюции.