Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о восстановлении целостности Украины

07 июля 2017, 17:36
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Проект резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" получил поддержку в комитете Парламентской ассамблее ОБСЕ

Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о восстановлении целостности Украины | Политика | Дело Увеличить картинку

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в пятницу в Минске поддержал предложенный украинской делегацией проект резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". При этом Россия проголосовала против.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс-Запад".

Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ заявляет о "полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Кроме того, в документе ПА ОБСЕ заявляет об "осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины на Донбассе".

Также в проекте резолюции ПА ОБСЕ "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине".

В документе также содержится призыв к Российской Федерации "обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований".

Комитет большинством голосов одобрил предложенную резолюцию.

Голосование всей Парламентской ассамблеи по проекту резолюции ожидается в завершающие дни ПА. Парламентарии также будут голосовать за итоговую декларацию, в которую включат все принятые ассамблеей резолюции.

Раздел: >
Теги: обсе , война с россией

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о восстановлении целостности Украины | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.06
EUR EUR - - 29.67
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.65 11.34
Киевская область 21.76 10.34
Львовская область 21.44 10.62
Читаемые в разделе
Топ-5 самых "теневых" отраслей экономики Украины Топ-5 самых "теневых" отраслей экономики Украины Луценко в комитете продемонстрировал прослушку разговоров нардепа Дейдея Луценко в комитете продемонстрировал прослушку разговоров нардепа Дейдея С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС 1
Все новости
Комментируемые
1 С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС 1 2 К вирусной атаке Petya.A причастны спецслужбы России — заявление СБУ 1 3 Трое людей погибло из-за столкновения авто с пассажирским поездом в Запорожской области 4 Евросоюз изменил правила контроля въезда-выезда для иностранцев 5 Когда завершится следствие по делу о расстрелах на Майдане
Все новости
Видео
 Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи Intelsat
Все видео
Фото
Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи Intelsat
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи Intelsat
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.