Комитет Рады поддержал первый законопроект Порошенко по деоккупации Донбасса

Профильный комитет поддержал президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№ 7163).

В среду в Верховной Раде Украины были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Украины Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению суверенитета Украины (№ 7163) и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 7164).

Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны перед пленарным заседанием парламента провел заседание, на котором поддержал президентский законопроект № 7163 с поправками, которые прозвучали от присутствующих депутатов.

Глава комитета Сергей Пашинский поручил секретариату ко второму чтению сделать рабочую группу, которую возглавит Левус. Данная группа должна будет доработать комитетские правки к озвученным пунктам.

Почти все члены комитета поддержали это решение, против была Надежда Савченко, Билецкий и Пастух воздержались.

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