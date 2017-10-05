Комитет Рады поддержал первый законопроект Порошенко по деоккупации Донбасса

05 октября 2017, 11:29
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Ко второму чтению президентский законопроект о деоккупации Донбасса должны дополнить поправками, заявили в профильном комитете

Комитет Рады поддержал первый законопроект Порошенко по деоккупации Донбасса | Политика | Дело Увеличить картинку

Профильный комитет поддержал президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№ 7163).

В среду в Верховной Раде Украины были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Украины Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению суверенитета Украины (№ 7163) и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 7164).

Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны перед пленарным заседанием парламента провел заседание, на котором поддержал президентский законопроект № 7163 с поправками, которые прозвучали от присутствующих депутатов.

Глава комитета Сергей Пашинский поручил секретариату ко второму чтению сделать рабочую группу, которую возглавит Левус. Данная группа должна будет доработать комитетские правки к озвученным пунктам.

Почти все члены комитета поддержали это решение, против была Надежда Савченко, Билецкий и Пастух воздержались.

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По материалам: "Дело"
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Теги: верховная рада , донбасс , война с россией

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Комитет Рады поддержал первый законопроект Порошенко по деоккупации Донбасса | Политика | Дело
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