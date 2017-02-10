Кому не выгоден безвиз, или Как в Украине торгуют шенгенскими визами

10 февраля 2017, 11:42
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Для получения шенгенской визы нужен пакет документов. Но не всегда у человека есть официальная работа, счет в банке и прочие необходимые вещи. Оказалось, что украинцы легко обходят правила и за деньги получают заветные визы в Европу без необходимых документов

Кому не выгоден безвиз, или Как в Украине торгуют шенгенскими визами | Общество | Дело Увеличить картинку

Издание Rozhlas.ch опубликовало расследование о том, как в Украине открывают чешские визы.

Как выяснили журналисты, визами успешно торгуют наши агентства. За 200 евро предлагается запись на подачу документов, поддельные справки о наличии денег в банке и другое "сопровождение".

Расследователи подсчитали: в Чехии находится 140 тыс. украинцев, и, если бы все они получили визы через посредников, то оборот бизнеса последних составил бы три миллиарда крон (около $120 млн.).

"Да, торговля визами есть, и немалую роль в этом процессе играют сами консульства.

За последние пять лет было много увольнений чешских чиновников по этой причине ("слетели" с должностей консулы во Львове, был скандал в киевском консульстве).

Факт, что есть и много наших сограждан, которые не могут (неофициальное трудоустройство, зарплата в конверте) или просто не хотят (нет времени) собрать весь пакет документов — как правило, для короткой туристической поездки, — и предпочитают заплатить. Это плохо. Но предполагать, даже гипотетически, для красивой цифры и красного словца, что все 140 тыс. украинцев, официально зарегистрированных в Чехии, могли туда попасть по поддельным документам — это вообще за гранью", написала на своей странице в Facebook PR — директор юридической компании "Ильяшев и Партнеры" Екатерина Андреева.

Стоит отметить, что по такой схеме в Украине торгуют не только чешскими, но и другими визами. В частности, на поток поставлены посреднические услуги по открытию польских виз. Причем, агентства берутся не только подготовить пакет документов, но и предоставить за дополнительные 100-150 евро фальшивый вызов от польской компании для открытия бизнес-визы.

В отдельные месяцы записаться в польский визовый центр рядовому украинцу без посредника вообще нереально, так как агентства фактически бронируют все свободные даты. Отсюда — огромные очереди, нервотрепки и в итоге готовность многих украинцев заплатить, лишь бы решить визовый вопрос побыстрее. На такие ухищрения вынуждены идти украинцы, желающие заполучить длительную мультивизу в страны Шенгена — на 1 или 2 года.

Те, кому достаточно туристической визы, как правило, без проблем решают вопрос самостоятельно — для этого достаточно забронировать отель, купить авиа- или автобучный билет и предоставить справки с места работы и из банка о состоянии счета.

Тем не менее, у торгующих визами посредников нет проблем с клиентурой. Понятно, что построить схемы без участия работников визовых центров и консульств лни просто не могли. Между тем, в Европе этот вопрос предпочитают обходить стороной.

По материалам: Український бізнес ресурс
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Теги: безвизовый режим , виза , шенгенская зона , чехия

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Кому не выгоден безвиз, или Как в Украине торгуют шенгенскими визами | Общество | Дело
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