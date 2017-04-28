Конфискованные деньги уже на счету в госказначействе — Луценко

28 апреля 2017, 18:04
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Деньги планируют потратить на оборону и строительство патронного завода

Конфискованные деньги уже на счету в госказначействе — Луценко | Политика | Дело Увеличить картинку

Пересчет конфискованных денег на счетах экс-президента Виктора Януковича и его команды в бюджет Украины завершен.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Перечисление конфискованных Генпрокуратурой у преступной группировки 1,5 млрд долл завершено. Теперь дело за правительством и парламентом. Надо, чтобы еще в этом году простые украинские граждане почувствовали результат этих возвращенных от мафии средств", — написал он.

Как известно, сегодня Государственный банк "АО "Ощадбанк" приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения через месяц после того, как суд в Краматорске вынес решение о конфискации.

Пересчет конфискованных денег на счетах экс-президента Виктора Януковича и его команды в бюджет Украины закончится до конца дня.

Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривень.

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Теги: конфискация , виктор янукович , ощадбанк , юрий луценко

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Конфискованные деньги уже на счету в госказначействе — Луценко | Политика | Дело
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