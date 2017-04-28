Конфискованные деньги уже на счету в госказначействе — Луценко

Пересчет конфискованных денег на счетах экс-президента Виктора Януковича и его команды в бюджет Украины завершен.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Перечисление конфискованных Генпрокуратурой у преступной группировки 1,5 млрд долл завершено. Теперь дело за правительством и парламентом. Надо, чтобы еще в этом году простые украинские граждане почувствовали результат этих возвращенных от мафии средств", — написал он.

Как известно, сегодня Государственный банк "АО "Ощадбанк" приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения через месяц после того, как суд в Краматорске вынес решение о конфискации.

Пересчет конфискованных денег на счетах экс-президента Виктора Януковича и его команды в бюджет Украины закончится до конца дня.

Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.