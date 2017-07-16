Конгресс США может выделить $410 млн помощи Украине в 2018 году

16 июля 2017, 09:50
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Комитет Палаты представителей Конгресса США инициирует выделение $410 млн помощи Украине в 2018 году

Конгресс США может выделить $410 млн помощи Украине в 2018 году | Политика | Дело Увеличить картинку

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США инициирует выделение 410 млн долларов помощи Украине в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook со ссылкой на проект "Закона об ассигнованиях на нужды Государственного департамента, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год", передают Українські Новини.

"Несмотря на существенное сокращение общего бюджета Государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранена на уровне 2017 — в объеме не менее 410 465 000 долларов", — сказано в нем.

Отмечается, что законопроект, в частности, предусматривает финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing) для Украины на уровне, не меньшем текущего бюджетного года, а также законодательную возможность для выделения в случае необходимости средств под предоставление Украине дополнительных кредитных гарантий.

Как сообщалось ранее, США намерены выделить Украине 500 млн долларов на реализацию программ в сфере безопасности.

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Теги: сша

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Конгресс США может выделить $410 млн помощи Украине в 2018 году | Политика | Дело
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