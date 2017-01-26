Конкурс на пост главы Нацполиции: Аброськин, Бушуев и Князев прошли в следующий этап

26 января 2017, 14:45
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Конкурсная комиссия после тестирования отобрала 10 кандидатов на должность главы Национальной полиции. Среди них замглавы Нацполиции Константин Бушуев, начальник департамента уголовного розыска НПУ Сергей Князев и начальник Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин

Конкурс на пост главы Нацполиции: Аброськин, Бушуев и Князев прошли в следующий этап | Политика | Дело Увеличить картинку

Консультативная отборочная комиссия по проведению конкурса на занятие должности руководителя Национальной полиции Украины из 43 кандидатов отобрала 10 претендентов.

Как сообщил секретарь комиссии, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, всего было подано 70 заявлений на участие в конкурсе, 45 из них — в последний день.

Шесть кандидатов не подали полный комплект документов. У 18 кандидатов обнаружили несоответствие квалификационным требованиям (юридическое образование, стаж работы в отрасли права не менее 7 лет и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет).

"Сначала мы сняли 14 людей, по которым было очевидно, что их документы не соответствуют хотя бы одному из трех требований. По семи кандидатам мы отослали запросы для получения дополнительной информации… Трое из них такую информацию предоставили, и их пригласили для участия в следующем этапе, а четверых мы сняли", — рассказал Евгений Захаров.

После этого на тестирование были приглашены 46 претендентов.

Они прошли тестирование в этот вторник, но трое кандидатов не явились. Двое из них — Андрей Крищенко и Вадим Троян — публично заявили о причинах своего отказа от участия в конкурсе. Третьим был Начальник ГУ Нацполиции в Черниговской области Эдуард Алехин.

Тест (General Skills Test) состоял из 60 вопросов, на ответ на которые предоставлялось полтора часа. Максимум можно было получить 60 баллов. После тестирования конкурсная комиссия, учитывая данные теста и поданные документы претендентов, отобрала в следующий этап 10 кандидатов:

1.Вячеслав Аброськин

2.Леонид Антоненко

3.Александр Берладин

4.Константин Бушуев

5.Андрей Вишневский

6.Вадим Гиренко

7.Дмитрий Головин

8.Сергей Князев

9.Станилав Людкевич

10.Алексей Шевчук

"Эти десять кандидатов приглашаются на интервью с 30 января, с понедельника по пятницу. По два человека в день будут проходить интервью, по 3 часа с каждым", — пояснил Захаров.

После этапа интервью конкурсная комиссия намерена определить трех кандидатов, которых представят министру внутренних дел (предположительно, 6 февраля).

Напомним, 13 января Национальная полиция Украины обнародовала список кандидатов на должность главы Нацполиции. Конкурс будет проведен в пять этапов.

14 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке с должности главы Нацполиции. Глава МВД Арсен Аваков принял ее отставку, исполняет обязанности главы Нацполиции ее первый замглавы Вадим Троян.

По материалам: "Дело"
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Теги: нацполиция , конкурс

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Конкурс на пост главы Нацполиции: Аброськин, Бушуев и Князев прошли в следующий этап | Политика | Дело
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