Корчак предлагает создать при НАПК службу для администрирования реестра э-деклараций

21 апреля 2017, 11:48
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Глава Нацагентства по предотвращению коррупции придумала, как избавиться от навязанным ей украинских спецсистем, занимающихся системным администрированием реестра электронных деклараций

Увеличить картинку Фото: сайт Верховной Рады

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталия Корчак предложила внести изменения в Закон "О предотвращении коррупции" в части создания на базе НАПК Службы распорядителя государственных реестров агентства.

"По той аналогии, которая существует в Центральной избирательной комиссии", — пояснила она во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Эта служба будет подчиняться исключительно главе НАПК. В ней будут не госслужащие, а наемные работники с соответствующей зарплатой, которые будут заниматься системным администрированием реестра.

"Это будет как раз юридическое решение проблемы. И когда возникнет вопрос, кто несет ответственность, то можно будет четко говорить — глава (НАПК) и руководитель этой службы", — заверила Корчак.

Напомним, в начале апреля Наталия Корчак заявила, что Агентство намерено подать в суд на госпредприятие "Украинские специальные системы" за некачественное выполнение обязанностей системного администратора системы электронных деклараций.

Она считает, что невыполнение УСС договора с НАПК по администрированию и программно-техническому сопровождению программного обеспечения Единого госреестра деклараций от 1 марта 2017 года №13/17 создало реальную угрозу срыва кампании по электронному декларированию доходов лиц в 2017 году.

Премьер-министр Владимир Гройсман 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке из-за проблем в работе реестра электронных деклараций. В ответ Корчак заявила, что ответственным за работу реестра является системный администратор — УСС.

По материалам: "Дело"
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Теги: наталья корчак , напк , декларации о доходах

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