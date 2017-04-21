Корчак рассказала, как выплачивала премии в НАПК

Первые премии члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получили в августе и сентябре 2016 года. Об этом рассказала глава Нацагентства Наталья Корчак после слушаний в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в пятницу.

Перед этим нардеп Сергей Лещенко пытался выяснить у Корчак размер ее премий за прошлый год. Согласно электронному реестру 7 декабря Корчак задекларировала доход в размере 266,8 тыс. грн, а 29 декабря — 123,2 тыс. грн. Глава НАПК заявила, что это общий совокупный доход, в который входили отпускные. Но на уточняющие вопросы она ответить не смогла, попросив не переводить на "смех и грех".

Уже после заседания глава Нацагентства рассказала о том, как происходил процесс выделения премий. Корчак сообщила, что в "критические периоды" — июль и сентябрь 2016 года — она и другие члены НАПК выписывали себе премию в размере 250% оклада.

"Это получается где-то до 80-90 тыс. грн. Но дальше они премии получали сначала 100%, а потом я себе в один месяц вообще написала 70%, а им 170%, чтобы выравнять нашу зарплату, чтобы не говорили, что они перерабатывают. А потом вообще приняли решение, ничего не платить", — рассказала глава НАПК.

При этом она заверила, что премии выписывались всем сотрудникам агентства: "Не было подхода, когда одному платят, а у другого забирают. Премировали всех сотрудников, так как они очень тяжело работали".

По ее словам, был один случай, когда Корчак была на больничном и оставшиеся члены НАПК приняли решение премировать сотрудников только департамента Руслана Радецкого.

"У Радецкого и Рябошапки культ личности. И они считают, что все это ихнее. И когда они говорят, что что-то узурпировалось, что я кому-то что-то передала, то они требуют, чтобы они насчитывали людям премии. А они будут действовать по принципу — этому дам, а завтра не дам", — обвинила Корчак своих коллег-оппонентов.

Особо она раскритиковала Радецкого: "Я не хотела выплачивать премию Радецкому. И я честно сказала: "Он не заслуживает, он не приложил усилия к этому реестру". Но все сидели и говорили, что это нужно… Я когда себе нарисовала "0" (0 грн премии), то он сказал, чтобы я также написала (себе премию), ведь это некрасиво".