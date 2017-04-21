Корчак рассказала, как выплачивала премии в НАПК

21 апреля 2017, 15:48
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После того, как глава НАПК Наталия Корчак на заседании парламентского комитета не смогла дать адекватный ответ по премиям за прошлый год, она решила прояснить ситуацию журналистам. Корчак рассказала, как проходила процедура принятия решений, и почему она не хотела выписывать премию своему главному "недоброжелателю" Руслану Радецкому

Увеличить картинку Наталья Корчак и Руслан Рябошапка. Фото: Facebook НАПК

Первые премии члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получили в августе и сентябре 2016 года. Об этом рассказала глава Нацагентства Наталья Корчак после слушаний в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в пятницу.

Перед этим нардеп Сергей Лещенко пытался выяснить у Корчак размер ее премий за прошлый год. Согласно электронному реестру 7 декабря Корчак задекларировала доход в размере 266,8 тыс. грн, а 29 декабря — 123,2 тыс. грн. Глава НАПК заявила, что это общий совокупный доход, в который входили отпускные. Но на уточняющие вопросы она ответить не смогла, попросив не переводить на "смех и грех".

Уже после заседания глава Нацагентства рассказала о том, как происходил процесс выделения премий. Корчак сообщила, что в "критические периоды" — июль и сентябрь 2016 года — она и другие члены НАПК выписывали себе премию в размере 250% оклада.

"Это получается где-то до 80-90 тыс. грн. Но дальше они премии получали сначала 100%, а потом я себе в один месяц вообще написала 70%, а им 170%, чтобы выравнять нашу зарплату, чтобы не говорили, что они перерабатывают. А потом вообще приняли решение, ничего не платить", — рассказала глава НАПК.

При этом она заверила, что премии выписывались всем сотрудникам агентства: "Не было подхода, когда одному платят, а у другого забирают. Премировали всех сотрудников, так как они очень тяжело работали".

По ее словам, был один случай, когда Корчак была на больничном и оставшиеся члены НАПК приняли решение премировать сотрудников только департамента Руслана Радецкого.

"У Радецкого и Рябошапки культ личности. И они считают, что все это ихнее. И когда они говорят, что что-то узурпировалось, что я кому-то что-то передала, то они требуют, чтобы они насчитывали людям премии. А они будут действовать по принципу — этому дам, а завтра не дам", — обвинила Корчак своих коллег-оппонентов.

Особо она раскритиковала Радецкого: "Я не хотела выплачивать премию Радецкому. И я честно сказала: "Он не заслуживает, он не приложил усилия к этому реестру". Но все сидели и говорили, что это нужно… Я когда себе нарисовала "0" (0 грн премии), то он сказал, чтобы я также написала (себе премию), ведь это некрасиво".

По материалам: "Дело"
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Теги: напк , премия , наталья корчак

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