Коста-Рика отменила визы для украинцев

28 декабря 2016, 18:48
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При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере $29 долларов независимо от типа паспортного документа путешественника

Коста-Рика отменила визы для украинцев | Политика | Дело Увеличить картинку

Правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.

При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере $29 долларов, независимо от типа паспортного документа путешественника.

Как известно, билет в столицы Коста-Рики в обоих направлениях стоит от 30 тысяч гривен. Перелет длится 14 часов.

Напомним, 4 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати подписали межправительственное Соглашение о взаимной отмене виз для граждан.

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Теги: безвизовый режим, Латинская Америка

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Коста-Рика отменила визы для украинцев | Политика | Дело
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