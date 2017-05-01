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Красные флаги в Киеве: социалисты и профсоюзы провели 1-майский митинг (фото)

  01 мая 2017, 14:58
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В центре Киева прошла акция сторонников партии Сергея Каплина и объединения профсоюзов столицы, посвященная празднованию Дня солидарности трудящихся. Несколько тысяч участников акции с красными флагами прошлись колонной к Европейской площади. А по соседству возле Арки Дружбы народов прошла акция, организованная партией "Социалистов" Леонида Кожары и партии "Успишна краина". За всем этим первомаем следил наш фотокорреспондент Виталий Головин

    • Возле Арки 1 Мая праздновали активисты&quot;Социалистов&quot; и Успішної країни. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве под Аркой дружбы народов. Фото: В.Головин
    • Устали митинговать за социализм в Украине. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • У украинского социализма молодое лицо? Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • На Европейской площади прошел митинг партии Каплина и &quot;простых людей&quot;. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин
    • Празднование 1 Мая в Киеве. Фото: В.Головин

По материалам: "Дело"
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Теги: праздники, профсоюз

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праздники, профсоюз
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