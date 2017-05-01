Красные флаги в Киеве: социалисты и профсоюзы провели 1-майский митинг (фото)

01 мая 2017, 14:58

В центре Киева прошла акция сторонников партии Сергея Каплина и объединения профсоюзов столицы, посвященная празднованию Дня солидарности трудящихся. Несколько тысяч участников акции с красными флагами прошлись колонной к Европейской площади. А по соседству возле Арки Дружбы народов прошла акция, организованная партией "Социалистов" Леонида Кожары и партии "Успишна краина". За всем этим первомаем следил наш фотокорреспондент Виталий Головин