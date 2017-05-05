Кражи личных вещей в Украине: на что охотятся преступники и как защитить свое имущество

В 2016 году в Украине было оглашено больше всего приговоров за кражи, в которых фигурировали мобильные телефоны, на втором месте — продукты питания. Третье место занимают кошельки, далее расположились ювелирные украшения и сумки. Воровство продуктов — отдельный разговор, который касается в первую очередь предпринимателей-владельцев торговых точек, которые страдают от таких действий. А вот остальные примеры — зона риска для всех украинцев. Кроме того, в прошлом году возросло количество квартирных краж и угонов авто.

Мобильные телефоны

За 2016 год в вынесенных приговорах по делу о краже фигурировало 8 тыс. мобильных телефонов. Это самый высокий показатель из всех видов "добычи".

Стоит обратить внимание еще и на количество заявлений. В одном только Киеве в 2015-м в среднем сообщали о 14 кражах мобильных телефонов в день. То есть, за 365 дней 2015-го в столице украли более 5 тыс. телефонов, а по итогам 2016-го, по данным источника "Сегодня" в Нацполиции, количество таких краж существенно возросло. Тем временем зарегистрированных приговоров по делу о краже мобильного телефона — 319 за 2016 год. То есть, по самым оптимистичным подсчетам, раскрываемость таких дел на уровне 6,4%.

Как происходит кража. Кражи мобильных телефонов чаще всего относят к категории карманных. Тем не менее крадут телефоны и из автомобилей, и при квартирных кражах, и из магазинов. Наиболее распространенный сценарий — кража из кармана в транспорте, на улице, в местах скопления людей.

Способы защиты. Из-за загруженности следователей мобильные телефоны чаще всего попросту не ищут.

Заявление в полицию писать все равно нужно: если пропавшую технику обнаружат в ходе рейда, ее вернут владельцу, но только при наличии заявления. Можно также сообщить правоохранителям данные о местоположении телефона, полученные самостоятельно с помощью специальных приложений. После кражи желательно заблокировать телефон, чтобы защитить внутреннюю информацию, включая доступ к платежным сервисам и банковским картам.

Кроме того, подобные услуги защиты мобильного телефона есть уже у всех ведущих мобильных операторов — Vodafone, lifecell и "Київстар". Все три компании реализуют защитный функционал в сотрудничестве с международной компанией mySafety. Сервис также защищает телефоны от утери, благодаря интеграции с операторами, есть возможность эффективно отслеживать устройство по IMEI коду по всей стране, так что пользователи получают устройство обратно примерно в 40% случаев, остальным выплачивается компенсация.

Кошельки и документы

Ситуация с кошельками еще менее обнадеживающая, потому что найти кошелек гораздо сложнее. В киевской полиции сообщали, что только по итогам первых шести месяцев 2016-го количество карманных краж выросло на 61% и составило почти 3 400 случаев. Количество приговоров киевских судов по кражам из кармана за тот же период — 175, а это примерно 5%.

Следователи понимают, что шансы раскрыть такое дело невелики, поэтому стараются договариваться с потерпевшими, оформлять происшествие как утерю документов. Это позволяет не только искусственно улучшить статистику, но и снизить количество действительно безнадежных дел, на работу над которыми правоохранители тратят много времени. Тем не менее, в управлении Нацполиции говорят о борьбе с такими договоренностями: если следователь отказывается регистрировать заявление о краже, ему грозит выговор.

Конечно, карты можно заблокировать, а документы — восстановить. Но в тех случаях, когда вместо кражи регистрируют утерю, жертве преступления приходится выплачивать штраф и за собственные средства делать публикацию в СМИ, без которой восстановить документ невозможно.

Как происходит кража. Чаще всего кошельки крадут из кармана: в транспорте или в местах скопления людей. Наиболее высока вероятность лишиться кошелька в том случае, если он торчит из кармана или человек забыл закрыть сумку. Но это не единственный сценарий. Документы обычно крадут вместе с кошельками или сумками.

Способы защиты. Защититься от карманной кражи можно разве что повышенной бдительностью. Но можно застраховать свои документы и сам кошелек по тому же принципу, что и мобильный телефон — с выплатой компенсации в тех случаях, если вернуть имущество не получится. Компенсация покроет затраты на восстановление документов, а карты, находящиеся в кошельке, действительно можно заблокировать. Сделать это желательно как можно быстрее: один звонок в службу поддержки банка обычно решает вопрос.

Ювелирные украшения

Кража ювелирных украшений — явление, характерное для городов и стран с высокой криминогенной активностью. Например, в Бразилии местные жители привыкли снимать украшения перед выходом на улицу в вечернее время. Это, конечно, может снизить количество краж, но не является методом борьбы с преступностью, потому что возлагает всю ответственность за ситуацию на жертву.

Чтобы противостоять таким кражам, необходимо уделять внимание общему уровню безопасности на улицах, а также проводить профилактическую работу с бывшими заключенными и неблагополучными семьями.

Как происходит кража. Ювелирные украшения крадут в ходе нападения на жертву на темной улице или в подъезде. Еще один распространенный сценарий — когда ювелирные изделия выносят из квартиры. Рост квартирных краж, который наблюдается в последнее время, примечателен именно тем, что из квартир выносят много мелких, но ценных вещей, а крупную технику оставляют на месте.

Способы защиты. Для защиты от уличных краж рекомендуется носить с собой средства самообороны и стараться прокладывать маршруты по максимально освещенным улицам. Защититься от квартирных краж помогает установка сигнализации, видеонаблюдение или хотя бы замена замков в подъезде на современные системы с домофоном.

Основные действия по защите должны проводиться правоохранительными органами, как и во всех остальных случаях, однако далеко не все украинцы готовы ждать улучшения ситуации с безопасностью на улицах.

Почему так происходит и как с этим бороться

Национальная полиция Украины называет в числе причин, по которым растет количество преступлений, растущий уровень безработицы, социально-экономические проблемы населения, досрочное освобождение заключенных по "закону Савченко" и проведение АТО. В последнем пункте можно выделить два фактора: растущий "черный рынок" оружия и вынужденная миграция украинцев из зоны АТО. Причем среди переселенцев есть как антисоциальные личности, которые совершают преступления, так и потенциальные жертвы — в силу их незащищенного положения.

Вероятно, ситуация существенно не изменится, пока не закончится экономический кризис и военные действия в зоне проведения АТО. Так что пока украинцам придется подумать о безопасности самостоятельно, не надеясь только на действия полиции.