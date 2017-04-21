В Украине слишком высокий НДС, а "налог на труд" нужно отменить — глава Всемирной ассоциации налогоплательщиков

Как бы вы оценили налоговую систему Украины и ее реформу?

Пока я только приступила к изучению украинской налоговой системы. Но одна из проблем в Украине, которую я бы выделила, это то, что выплаты работодателей на социальное обеспечение слишком высокий. По-сути, они являются еще одним налогом на труд. И для того, чтобы стимулировать сферу труда в Украине, чтобы вышли из тени предприниматели и стали декларировать не минимальные зарплаты своих сотрудников, а реальные выплаты — надо произвести изменения в сфере, о которой я упомянула выше. Если налог для работодателей на соцобеспечение аннулируют, то он не уменьшит доходы государства. А наоборот, поможет выходу "серого бизнеса" из тени, что будет сопутствовать развитию национальной экономики.

Какие позиции занимает Украина в мировых рейтингах по вопросам налогообложения и правовых отношений?

Украина занимает 166 (последнюю) позицию в рейтинге экономической свободы среди евразийских государств. И хотя, в последнее время Украине удалось достичь неких успехов в сфере торговой свободы и налогов, но общая эффективность налоговой системы снизилась, возросли государственные убытки. Также остро стоит вопрос относительно верховенства права в Украине, поскольку система судебной власти остается, как и раньше, увы, неэффективной.

В нашей стране, правительство ежегодно проводит налоговую реформу. По-вашему, как это влияет на условия работы украинских налогоплательщиков?

Конечно, в стране должна быть стабильная налоговая система. Она не должна подвергаться изменениям каждый год или с приходом нового правительства или президента. Должна быть уверенность, что даже в случае кардинальных перемен в стране, налоговая система будет оставаться незыблемой. И я считаю, что в Конституции должна быть прописана специальная норма о стабильности налоговой системы. Именно так было сделано в Грузии и Швейцарии.

В Испании, например, есть налог на богатство. Но он не постоянен: один год этот налог применяется, а на другой — нет (то есть, государство списывает его). И это я считаю, самый худший пример налоговой политики в мире. Но пока этот налог в Испании не собираются упразднять.

А сколько составляет налог на богатство в Испании?

В разных регионах станы он составляет от 1,5 до 2,5%, и это налог полностью на все имущество богатого человека. В отдельных областях страны он может достигать 3,5%. Но есть оговорка: первые 800 тыс. евро не облагаются налогом. Остальные доходы, свыше этой суммы, налогооблагаемые.

Регулярное проведение налоговой реформы стало в Украине национальной традицией… А как часто в Испании проходит налоговая реформа?

Широкомасштабного, глобального реформирования налоговой системы в Испании не проводят. Тем не менее, некоторые налоги могут повышаться либо снижаться на протяжении какого-то времени. В частности, во время финансового кризиса в Испании правительство решило повысить налог на доходы: сперва сроком на два года, а затем — на четыре года. И до сих пор он взимается, так как экономический кризис в Испании продолжается.

Вы сказали, что крупное реформирование налоговой системы в Испании происходит не столь регулярно, как в Украине. А сколько лет назад в испанскую налоговую систему вносились кардинальные изменения?

Наверное, лет пятнадцать тому назад. В 2002-2003 годах в Испании произошла децентрализация. Правительство передало администрациям регионов полномочия в сфере образования и здравоохранения, а также полномочия взимать налоги, чтобы иметь возможность финансировать названные отрасли. В принципе, такой шаг может расцениваться как положительный, но с наступлением финансового кризиса в Испании, произошел обратный эффект, поскольку местные администрации не пытались снизить налог, а стали соревноваться в том, у кого он будет выше.

По вашему мнению, какие первоочередные шаги необходимо сделать, дабы улучшить условия для работы украинских налогоплательщиков?

В Украине слишком высокий уровень налога на добавленную стоимость (НДС). Я думаю, что ставку НДС следует снизить до 15%, но применять ее ко всем товарам без исключения. Это даст больше прозрачности налоговой системе и позволит расширить саму базу налогообложения.

На ваш взгляд, какие процессы мешают прозрачному функционированию бизнеса в Украине?

Группа Мирового банка проводила опрос налогоплательщиков в Украине и отметила среди "минусов" украинского бизнес-климата непрозрачность судебной системы, инфляцию, бюрократизацию и саму налоговую систему страны как препятствие для ведения бизнеса.

Как думаете, что Украина могла бы перенять из опыта проведения налоговой реформы в Испании и других стран мира?

Как я уже отмечала, Испания — это не очень хороший пример налоговой системы. А вообще, в законодательстве страны должно содержаться положение о том, что дефицит бюджета не может превышать 3% ВВП, а госдолг не должен быть выше 60% ВВП. И расходы государства (госпрограммы и т.д.) должно расти пропорционально развитию частного сектора. Если же приватный сектор не растет, то и госрасходы тоже не нужно увеличивать.

В разговоре мы коснулись темы ВВП. В Украине часто говорят, теневая экономика составляет до 50% ВВП. По вашему мнению, не кроется ли причина этой тени в чересчур высоких налоговых ставках и сложном администрировании?

Чтобы ответить на Ваш вопрос, наверное, мне нужно было хотя бы какой-то период времени пожить в Украине. Тогда бы я лучше разбиралась в некоторых нюансах. Но я снова подчеркну, что в Украине налоги на доходы и социальные взносы достаточно высокие. Кстати, в Румынии тоже имели место похожие проблемы. И все сводилось к тому, что и в вашей стране, — люди декларировали только минимальные заработки, а остальные деньги получали в конвертах. И это приводит, в частности, к тому, что в определенных отраслях данная проблема стоит весьма остро. Например, в Румынии был введен 2% налог на доходы для работающих в IT-сфере. Такая мера не сильно прибавила денег в бюджет государства, но это позволило удержать специалистов в стране. А если бы правительство ввело чересчур высокий налог, то большинство из них выехало бы на работу в другие страны.

Интересно, а какие налоговые ставки в Испании?

Налог на доходы в Испании варьируется от 22% до 48,5%, а в некоторых регионах достигает даже 53%. Что касается социальных взносов, то они немного меньше, нежели в Украине, но все равно одни из самых высоких в мире. В Испании НДС составляет 21% — это достаточно большая цифра, хотя в некоторых европейских странах НДС достигает 25%. И я считаю, что эта планка должна быть ниже. Ибо в определенных сферах тот факт, что налог нужно платить сразу же в ходе транзакций, препятствует благоприятному ведению бизнеса.

В каждой стране мира существует такой феномен как "теневая экономика". Насколько велика ее ниша в Испании и как с ней борются?

Теневая экономика в Испании, по оценкам международных экспертов, составляет 13%. В рамках борьбы с ней одно время в стране был повышен налог на акциз табачных изделий. Как результат, налоги, которые отчисляли испанские табачные компании, упали на 30%. Возрос теневой сектор табачных изделий, увеличилась контрабанда в размере от 2% до 10%. Но правительство опять предлагает повысить акциз на табак, несмотря на негативную статистику и нулевой успех предпринятых мер.

Если говорить, к примеру, о малом бизнесе, который вносит не такую уж большую лепту в проблему "теневой экономики", то в Испании минимальный социальный взнос составляет около 200 евро. И он должен быть уплачен независимо от того, получен доход предпринимателем или нет. Естественно, это порождает разного рода манипуляции в ущерб экономике государства.

Вообще, в испанском правительстве не существует единого мнения о том, что собой представляет "теневая экономика". Кстати, немало испанских политиков было упомянуто в так называемых скандальных Panama Papers. Многие из них имеют счета в Андорре, Швейцарии и других странах. Кроме того, богатые люди не декларируют свои доходы, что является довольно большой проблемой для Испании.

Наше правительство и руководство Государственной фискальной службы декларировало, что повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен (110 евро) поможет победить теневую экономику в стране. Ваше мнение?

Поднятие уровня минимальной зарплаты — совсем не выход. То есть, подобная мера отнюдь не поможет вывести национальную экономику из тени, потому что люди по-прежнему не будут афишировать свои реальные заработки. А чтобы вывести украинскую экономику из тени, нужно снизить налоговые ставки.

А сколько составляет минимальная зарплата испанцев?

В Испании существует четырнадцать выплат в год, каждая из которых составляет 900 евро (с вычетом налогов — около 700 евро). Но налог на доходы не платится с минимальной зарплаты. А вот со всех заработков свыше суммы минимальной зарплаты, взимается социальный взнос. Если же говорить о средней зарплате испанцев, то она составляет 1100 евро.

С какими проблемами сейчас сталкивается Всемирная ассоциация налогоплательщиков?

Наша организация объединяет разные Ассоциации налогоплательщиков со всех стран. Мы работаем, чтобы обеспечить связь, обмен идеями и информацией между этими ассоциациями. Что касается проблем, с которыми сталкивается наша организация, то, к примеру, мы работаем со многими ассоциациями налогоплательщиков в государствах Азии и должна отметить, что в Китае есть немалые проблемы коррупции. Также мы сотрудничаем с ассоциациями налогоплательщиков в странах Африканского континента. Там ассоциации очень маленькие, но пытаются устранить уклонение от уплаты налогов, тем самым стремясь обеспечить прозрачность тамошней налоговой системы.

Как долго вы занимаете пост генерального секретаря ВАНП?

Данную должность я занимаю только с начала текущего года. Но я ранее работала в этой сфере около четырнадцати лет. Помимо этого, на сегодня я являюсь главой Ассоциации налогоплательщиков Испании. Первые 6 лет я работала в организации, которая находилась в Наварре (регион на севере Испании) и занималась донесением различных предложений в сфере уплаты налогов до правительства. Мы разработали специальный "калькулятор", куда можно было ввести все данные о семье и получить информацию о размере ставки, которую нужно заплатить. Такой "калькулятор" был применен для всех испанских регионов. Помимо этого, было проведено исследование об уровне налогов по всей Испании, а придуманный нами "калькулятор" подходил для использования разных видов налогов, в частности, на доходы граждан и наследственное имущество.

Что касается Наварры и страны Басков, то там был специальный налог на топливо (бензин). То есть, если заправлять автомобиль в одном из этих регионов Испании — надо уплатить налог. По этой причине бензозаправки, базирующиеся на данных территориях, испытывали финансовые трудности. Но благодаря исследованию испанской Ассоциации налогоплательщиков, этот налог был упразднен.

Благодаря тому, что проводится сравнение уровня налоговых ставок в разных областях, люди узнают об этом и планируют свой бюджет, рассчитывают, в каких регионах выгоднее вести тот или иной бизнес. Также в Наварре существовал определенный налог для семей с детьми, и он был достаточно высоким. Поэтому, мы провели сравнительное исследование. В результате, властям Наварры пришлось убрать этот налог, дабы вывести на один уровень с Мадридом все показатели, чтобы не существовало никакой дискриминации между регионами.