Крупнейшие госпредприятия показали прибыль в 2016 году

27 декабря 2016, 18:46
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Министр экономического развития рассказал об успехах сотни крупнейших госпредприятий

Крупнейшие госпредприятия показали прибыль в 2016 году | Экономика | Дело Увеличить картинку

По предварительным результатам шести месяцев 2016 года, топ-100 государственных компаний показали прибыль в размере 31 млрд грн (в отличие от убытка 53,2 млрд грн в 2015 году), рассказал министр экономического развития Украины Степан Кубив. По его словам, позитивные финансовые результаты — это реформы государственных предприятий.

Кубив также напомнил, что в 2016 году была начата реформа корпоративного управления госпредприятиями.

МЭРТ проводит инвентаризацию всех госпредприятий, чтобы определить, какие госпредприятия имеют стратегическое значение, какие можно приватизировать, и какие — ликвидировать.

Ранее замминистра экономразвития Юлия Ковалив сообщила, что в результате инвентаризации было выявлено 300 ранее не учитывавшихся предприятий, в результате чего общее количество госпредприятий возросло до 3,8 тыс.

По материалам: "Дело"
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Теги: госсобственность, министерство экономики

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Крупнейшие госпредприятия показали прибыль в 2016 году | Экономика | Дело
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