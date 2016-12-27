Крупнейшие госпредприятия показали прибыль в 2016 году

По предварительным результатам шести месяцев 2016 года, топ-100 государственных компаний показали прибыль в размере 31 млрд грн (в отличие от убытка 53,2 млрд грн в 2015 году), рассказал министр экономического развития Украины Степан Кубив. По его словам, позитивные финансовые результаты — это реформы государственных предприятий.

Кубив также напомнил, что в 2016 году была начата реформа корпоративного управления госпредприятиями.

МЭРТ проводит инвентаризацию всех госпредприятий, чтобы определить, какие госпредприятия имеют стратегическое значение, какие можно приватизировать, и какие — ликвидировать.

Ранее замминистра экономразвития Юлия Ковалив сообщила, что в результате инвентаризации было выявлено 300 ранее не учитывавшихся предприятий, в результате чего общее количество госпредприятий возросло до 3,8 тыс.